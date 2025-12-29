الإثنين 29 ديسمبر 2025
خارج الحدود

أردوغان يعلق على أزمة الاعتراف بـ «أرض الصومال» ويوجه رسالة إلى الاحتلال

حمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة من خلال اعترافها بإقليم  أرض الصومال المسمى صومالي لاند في شمال الصومال.

أردوغان يعلق على اعتراف اسرائيل بـ صوماليلاند 

وقال أردوغان في اتصال هاتفي مع ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الإثنين، إن إسرائيل "تكثف جهودها لزعزعة استقرار المنطقة"، مشددا على ضرورة دعم وحدة أراضي الصومال ( صوماليلاند).

وأشارت الرئاسة التركية، إلى أن الجانبين بحثا كذلك خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والكويت، حيث أكد أردوغان أن أنقرة تعمل على تطويرها في كافة المجالات، وأن التعاون بين البلدين سيستمر وسيتوسع.

يذكر أن إسرائيل أعلنت يوم 26 ديسمبر اعترافها الرسمي بإقليم صومالي لاند دولة مستقلة، وأصبحت بالتالي أول دولة اعترفت باستقلال ذلك الإقليم.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس إقليم صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله إعلانا مشتركا حول الاعتراف المتبادل.

مصر تشدد على رفضها الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال

طالب الدكتور وزير الخارجية، بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال أو ما يعرف بـ"صومالي لاند" كدولة مستقلة ذات سيادة.

وأكد بدر عبدالعاطي، على هامش جلسة وزارية افتراضية للمجلس بشأن الوضع في الكونغو، الاثنين، على "وحدة وسلامة الأراضي الصومالية ورفض الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الإقليمين والدوليين".

وشدد وزير الخارجية، على رفض مصر التام للاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال "باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ويقوّض أسس السلم والأمن الإقليمي والدولي وبصفة خاصة في منطقة القرن الإفريقيّ".

قيادي ناصري: إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم أرض الصومال يهدد استقرار المنطقة

مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

 

 

