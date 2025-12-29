قيادي ناصري: إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم أرض الصومال يهدد استقرار المنطقة

18 حجم الخط

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الصومال، الذي أكدت فيه مصر رفضها التام للإجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول ووحدة أراضيها، يمثل تأكيدًا على الموقف الثابت لمصر في حماية الأمن القومي العربي والإفريقي.

وأشار إلى أن هذا البيان يعكس التزام مصر الراسخ بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا صمام الأمان والدرع الحامي لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وفي تصريح خاص لـ "فيتو"، أكد المستشار جلال أن الموقف المصري حاسم وثابت، بناءً على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، التي تعكس مسؤولية مصر القومية تجاه أمن المنطقة.

وأضاف: إن مصر ترفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع، أو إعادة رسم الخرائط السياسية خارج إطار الشرعية الدولية، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي العربي والإفريقي يتطلب موقفًا قويًا ضد أي محاولات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

وأشار جلال إلى أن إعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى "إقليم أرض الصومال" يمثل خطوة خطيرة، تتعارض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم ضد أي اعترافات أحادية غير شرعية تمس سيادة الدول، مؤكدًا ضرورة دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه حماية وحدة أراضي الصومال.

وأوضح المستشار جلال أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل يعد تحركًا جيوسياسيًا يهدف إلى تعزيز النفوذ الإسرائيلي في منطقة القرن الإفريقي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستخدم هذا الاعتراف كورقة تفاوضية لزيادة نفوذها في القارة الإفريقية والحصول على دعم سياسي في المحافل الدولية.

وأضاف أن هذا التحرك الإسرائيلي يهدف أيضًا إلى الاقتراب من الممرات البحرية الحيوية في المنطقة، مما يعيد تشكيل توازنات الأمن الإقليمي، وأكد أن مصر ستظل ترفض أي محاولات لتغيير الواقع السياسي في المنطقة خارج إطار الشرعية الدولية، وأنها ستواصل دعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

