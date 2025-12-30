تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ وسفيرة البحرين بالقاهرة

18 حجم الخط

التقى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية تعكس متانة الروابط وتوافق الرؤى تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية.

ومن جانبها، قدمت السفيرة فوزية زينل التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، مشيدة بعمق العلاقات المصرية البحرينية والدور المصري الداعم لمملكة البحرين والعالم العربي.

مجلس الشيوخ

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضى، والمستشار فارس سعد وكيلا المجلس، المستشار الدكتور أحمد عبد الغنى أمين عام مجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسرى المستشار القانونى لرئيس المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.