الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
سياسة

تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ وسفيرة البحرين بالقاهرة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
التقى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

 العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية تعكس متانة الروابط وتوافق الرؤى تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية.

ومن جانبها، قدمت السفيرة فوزية زينل التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، مشيدة بعمق العلاقات المصرية البحرينية والدور المصري الداعم لمملكة البحرين والعالم العربي.

مجلس الشيوخ

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضى، والمستشار فارس سعد وكيلا المجلس، المستشار الدكتور أحمد عبد الغنى أمين عام مجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسرى المستشار القانونى لرئيس المجلس.

