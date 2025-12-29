إسكان الشيوخ تؤكد أهمية تطوير الطرق في سيناء لصالح مشروعات التنمية

18 حجم الخط

أكد أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن التنمية فى سيناء ضرورة قومية، لا يمكن التغافل عنها، لاسيما وأنها جزء أصيل من عملية التنمية بالطرق.

مناقشة تطوير بعض الطرق في سيناء

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب بشأن تطوير وتنفيذ الطرق.

أهمية جهود التنمية في سيناء

وأشار إلى أن سيناء فى القلب وضحى لها الكثير، ويجب أن تستمر الجهود لاستكمال عمليات التنمية.

الانتصار على الإرهاب في سيناء من خلال مشروعات التنمية

وأوضح أن إحدى علامات الانتصار على الإرهاب الذي شهدته هذه المنطقة في فترة هو تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة.

من جهته أكد النائب سلامة سالم الرقيعي، مقدم الاقتراح برغبة بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة وإنشاء بعض الطرق في نطاق مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أن إنشاء الطرق داخل شبه جزيرة سيناء يخضع لثلاثة جهات رئيسية.

جهات تنفيذ مشروعات الطرق في سيناء

وأوضح أن الجهة الأضعف في عملية التنفيذ هي المحافظة، لاسيما وأن بعض الطرق تحتاج لميزانية كبيرة، مؤكدا أن هناك هيئة الطرق والكباري، وتساهم هى أيضا في عمليات إنشاء الطرق.

دور الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء في تنفيذ مشروعات الطرق

وقال عضو مجلس الشيوخ: أما الجهاز التنفيذي لـ تعمير سيناء هو المعني بشكل أساسي في تنفيذ إنشاء الطرق، مؤكدا أن الدولة كانت مستمرة في إنشاء الطرق رغم محاربتها للإرهاب، وتم تنفيذ طرق ببعض الوحدات التابعة لبئر العبد.

تغطية احتياجات القرى في سيناء من مشروعات الطرق

وطالب النائب سلامة الرقيعي بالإنتهاء من تغطية احتياجات الطرق، ورصف بعضها في قرية السادات وقرية سلمانه وقرية النجاح.

