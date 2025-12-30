الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مجلس النواب يبدأ استقبال الأعضاء الجدد في هذا الموعد

مجلس النواب
مجلس النواب
18 حجم الخط

 أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، أنها ستبدأ في استقبال النواب المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٦/ ٢٠٣١ بنظامي الفردي والقائمة، اعتبارًا من يوم الأحد القادم ٤ يناير ٢٠٢٦ بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية، وفقًا للترتيب الآتي:

 

نواب محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية


استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية)، يوم الأحد المقبل.
استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية- كفر الشيخ- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج)، يوم الإثنين المقبل.

 

نواب محافظات قنا- والأقصر وأسوان


استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- الأسكندرية- البحيرة- مطروح)، يوم الثلاثاء المقبل.

استقبال النواب استقبال النواب الجدد الامانة العامة لمجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات العاصمة الجديدة المستشار احمد مناع مجلس النواب

