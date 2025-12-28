إسكان الشيوخ تطالب بسرعة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من «حياة كريمة»

18 حجم الخط

طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة البدء في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع «حياة كريمة»، مؤكدًا أنه من أهم المشروعات التنموية في القرن الواحد والعشرين، لما له من دور كبير في تحسين جودة حياة الملايين من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد رشاد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»؛ لضمان حياة كريمة لأهالينا في القرى والنجوع، طبقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ

وخلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، طالب النائب عمرو رشاد بمد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة أبو رواش، مشيرًا إلى وجود ١٨٠٠ مصنع بمنطقة أبو رواش الصناعية بلا مياه شرب أو صرف صحي، رغم أننا على أعتاب عام ٢٠٢٦.



ارتفاع أسعار وحدات الإسكان

وانتقد عضو لجنة الإسكان ارتفاع أسعار وحدات الإسكان، رغم تصريح الوزير بأن السعر غير شامل الأرض والمرافق، موضحًا أن الأسعار مبالغ فيها، خاصة في ظل تواضع مستوى التشطيب، ما يضطر المواطن لإعادة تشطيب وحدته، فضلًا عن التأخر في تسليم الوحدات.

كما اعترض رشاد على قيمة وطريقة التصالح لأهالي القرى والنجوع، خاصة للمساحات الصغيرة.



مقدمات الحجز للوحدات السكنية

وتساءل النائب عن مصير فوائد مقدمات الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ولم يحالف أصحابها الدور، مطالبًا برد مقدمات الحجز مضافًا إليها الفوائد.

وأكد النائب عمرو رشاد أنه تعهد، عند تشرفه بالتعيين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عضوًا بمجلس الشيوخ، أن يكون صادقًا وأمينًا ومخلصًا في خدمة الوطن والمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.