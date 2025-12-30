محمود أباظة يكشف سبل إنهاء الأزمة المالية فى حزب الوفد

18 حجم الخط

كشف محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق عن طرق وسبل حل الأزمة المالية فى الحزب، لافتا إلى أن الحل فني، ويبدأ بإجراءات محددة تشمل إصلاح الموارد المالية للحزب وتجديدها، وكذلك إعادة هيكلة الجريدة، سواء بالاكتفاء بالموقع الإلكتروني أو تحسين مصادر الدخل الأخرى.

وقال أباظة: بمجرد وجود نية حقيقية للإصلاح، يصبح تحقيق الإصلاح المالي ممكنًا.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وأضاف أباظة أن حزب الوفد يستطيع العودة للساحة مرة أخرى، لكن ذلك مشروط بإصلاح الحزب أولًا، وجذب عناصر جديدة نشطة وفعالة بعد الإصلاح، ومع ذلك يجب أن نكون واقعيين: أسباب الفشل في الحزب كثيرة وأسهل من أسباب النجاح، فالنجاح يحتاج إلى جهد مستمر وتضحيات، بينما الفشل غالبًا يبدو أكثر راحة ومجزية.

أباظة: خلافات الوفد أمر طبيعي

واستكمل أن الخلافات فى الحزب أمر طبيعي، وطالما أن القيادة قادرة على السماح لها بالظهور ثم توجيهها للوصول إلى القرار الصحيح، فهي صحية. ولكن الشرط الأساسي أن تكون الخلافات حول الموضوع نفسه وليست خلافات شخصية أو بلا هدف.

انتخابات حزب الوفد، وحدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب، لتنطلق يوم السبت 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

ومن أبرز الأسماء التي أعلنت الترشح رسميا لرئاسة الحزب الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق في حزب الوفد، والمهندس حمدي قوطة.

