الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الفيوم يُحرّر 32 مخالفة لتجار السجائر واسطوانات البوتاجاز

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن، بهدف السيطرة على جشع بعض التجار، ومنع طرح سلع مهربة أو منتهية الصلاحية للتداول، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي اسواق قري ومدن الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة حرر32 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، وتمكنت الحملة من ضبط 131 علبة سجائر لدي تاجر يبيع أزيد من السعر الرسمي. 

كما تم تحرير 5 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار بيع الزيوت والشحوم في محطة تمويل سيارات،   و4 مخالفات عدم وجود شهادة صحية لمندوبي مواد غذائية، و3 جنح بيع أسطوانة غاز البوتاجاز المنزلي بأزيد من سعرها الرسمي بمبلغ ١٥ جنيها في الأسطوانة الواحدة، و3 مخالفات  تشغيل مخبز إفرنجي بدون ترخيص.

التحفظ على 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالهرم

حملة تموينية تضبط مواد خطرة بمخزن في الشرقية (صور)

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد بتكثيف الحملات على مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وإجراء جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسطوانات بوتاجاز التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الصحة والطب البيطرى قسم مباحث التموين قري ومدن الفيوم مديريتى الصحة والطب البيطرى مديرية التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

التحفظ علي 1.5 طن كبدة ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 107 مخالفات في حملات تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 98 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم

تحرير 88 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 65 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

تحرير 32 مخالفة للمخابز و43 الأسواق في حملة تموينية بالفيوم

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

الأكثر قراءة

تعادل نابولي وليتشي سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

البنوك توجه رسائل توعية للعملاء قبل الإعلان عن بدء التوقيت الشتوي

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

على متنها 220 راكبا، اندلاع حريق هائل في فندق سياحي بنيل الأقصر (صور)

أخبار الحوادث اليوم: موعد تطبيق قرار وزير الداخلية بشأن رسوم تأشيرة دخول مصر.. مواعيد إجراء مراسم قرعة الحج لموسم 2026.. حبس متهمين جدد في مجزرة أطفال اللبيني ووالدتهم

جيش الاحتلال يبدأ هجوما على قطاع غزة، وكاتس يتوعد حماس بدفع ثمن باهظ

يعرض قريبا، منصة شاهد تروج لمسلسل سنجل ماذر فاذر

شاب يفقد حياته دفاعًا عن فتاة، مشاجرة بسبب معاكسة تنتهي بجريمة قتل في بنها

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

قانون صيانة الإنسان، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء (فيديو)

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية