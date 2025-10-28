تموين الفيوم يُحرّر 32 مخالفة لتجار السجائر واسطوانات البوتاجاز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن، بهدف السيطرة على جشع بعض التجار، ومنع طرح سلع مهربة أو منتهية الصلاحية للتداول، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي اسواق قري ومدن الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة حرر32 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، وتمكنت الحملة من ضبط 131 علبة سجائر لدي تاجر يبيع أزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير 5 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار بيع الزيوت والشحوم في محطة تمويل سيارات، و4 مخالفات عدم وجود شهادة صحية لمندوبي مواد غذائية، و3 جنح بيع أسطوانة غاز البوتاجاز المنزلي بأزيد من سعرها الرسمي بمبلغ ١٥ جنيها في الأسطوانة الواحدة، و3 مخالفات تشغيل مخبز إفرنجي بدون ترخيص.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد بتكثيف الحملات على مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وإجراء جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

