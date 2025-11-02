الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 675 لتر بنزين 80 قبل بيعها بالسوق السوداء في الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي محطات الوقود ومستودعات البوتجاز وتجار المحروقات، بقري ومدن المحافظة، لمواجهة بعض التجار المتلاعبين، بمشاركة قسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي محطات الوقود 

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط  675 لتر بنزين 80 لدى أحد التجار معدة للبيع في السوق السوداء، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المخالفة اللازمة، وأحيلت إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تحرير 35 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 84 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالفيوم

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات علي مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم تم التحفظ علي المضبوطات مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم

مواد متعلقة

تحرير 98 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم

تحرير 88 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 65 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

تموين الفيوم تتحفظ على كميات ضخمة من السلع المهربة و1.8 طن زيت طعام فاسد

تحرير 32 مخالفة للمخابز و43 الأسواق في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 44 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 93 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق بالفيوم

تحرير 101 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

الأكثر قراءة

النواب يوافق على قرض بـ4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

ضحكوا على الناس، علاء مبارك يكشف سر صورته وشقيقه جمال في حفل افتتاح المتحف الكبير

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

إدمان الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، موضوع خطبة الجمعة القادمة

في ذكرى رحيله، الدكتور محمد المسير عالم حمل همّ الدعوة بعقل المفكر وقلب المربي

المزيد
الجريدة الرسمية