ضبط 675 لتر بنزين 80 قبل بيعها بالسوق السوداء في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي محطات الوقود ومستودعات البوتجاز وتجار المحروقات، بقري ومدن المحافظة، لمواجهة بعض التجار المتلاعبين، بمشاركة قسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي محطات الوقود

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط 675 لتر بنزين 80 لدى أحد التجار معدة للبيع في السوق السوداء، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المخالفة اللازمة، وأحيلت إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات علي مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

