تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية لغير القادرين بالتعاون مع المستشفى الجامعي

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية للكشف المجاني على أهالى قرى الشيخ فضل وهوارة المقطع ودمو بمركز الفيوم، وتوابع بندر سنورس بمركز سنورس، بمشاركة مستشفى جامعة الفيوم، وإحدى الجمعيات الخيرية التي تعمل في مجال الصحة.

خدمات القافلة للمستفيدين

وقالت الدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن القافلة وقعت الكشف الطبي المجاني على 160 مواطنًا فى مستشفى الفيوم الجامعى بجميع التخصصات “صدر وعيون وأعصاب وعظام ومخ وأعصاب وسمعيات وجراحة عامة وأطفال وباطنة ومسالك”، وتم صرف العلاج اللازم للمستفيدين، وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل الجمعية المشاركة نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم وحتى مستشفى جامعة الفيوم، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان.

تعاون الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تلعب دورا هاما في خدمة وتنمية المجتمع، وفي العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، ومديرية التضامن توفر الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

يذكر أن الجمعيات الأهلية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية بمحافظة الفيوم، ومنها تنمية القرى الفقيرة، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة.

