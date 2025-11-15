السبت 15 نوفمبر 2025
محافظات

تضامن الفيوم تعلن عن إجراء 18 جراحة عيون لغير القادرين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، عن إجراء 18 جراحة  عيون تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية للمرضى غير القادرين بقرى محافظة الفيوم، بالتعاون مع إحدي الجمعيات الخيرية العاملة في هذا المجال.

دعم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى وكيل وزارة التضامن بالفيوم، أن المديرية توفر الدعم للازم لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، خاصة أن الدعم الطبي يساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل  الأسر غير القادرة.

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية تستهدف المرضى غير القادرين بسنورس

تضامن الفيوم: الانتهاء من إعادة إعمار 254 قرية

يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، تنظم بشكل مستمر ودوري قوافل طبية لغير القادرين بالتعاون مع مستشفى جامعة الفيوم، ويتم تحديد الأسر المستهدفة من خلال قاعدة بيانات معدة بمعرفة جمعيات تنمية المجتمع بالقرب والنجوع في ربوع المحافظة.

