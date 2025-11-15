تضامن الفيوم تعلن عن إجراء 18 جراحة عيون لغير القادرين

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، عن إجراء 18 جراحة عيون تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية للمرضى غير القادرين بقرى محافظة الفيوم، بالتعاون مع إحدي الجمعيات الخيرية العاملة في هذا المجال.

دعم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى وكيل وزارة التضامن بالفيوم، أن المديرية توفر الدعم للازم لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، خاصة أن الدعم الطبي يساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل الأسر غير القادرة.

يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، تنظم بشكل مستمر ودوري قوافل طبية لغير القادرين بالتعاون مع مستشفى جامعة الفيوم، ويتم تحديد الأسر المستهدفة من خلال قاعدة بيانات معدة بمعرفة جمعيات تنمية المجتمع بالقرب والنجوع في ربوع المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.