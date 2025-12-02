بوتين: أوروبا تعيش في أوهام وقادرون على عزل أوكرانيا عن البحر

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
خارج الحدود

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “إن أوروبا إذا بدأت حربًا مع روسيا فلن تجد موسكو من تتفاوض معه”، مؤكدًا أن أي تصعيد أوروبي سيقابل برد حاسم.

انتقاد شديد من بوتين للموقف الأوروبي

وأضاف بوتين: أن أوروبا تعيش في أوهام تتعلق بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، معتبرًا أن هذه الرؤية غير واقعية وتساهم في زيادة التوتر.

بوتين: خطة أوروبا بشأن أوكرانيا “غير مقبولة”

وأكد بوتين أن الخطة الأوروبية الخاصة بـ أوكرانيا غير مقبولة بالنسبة لروسيا، وأن موسكو ترفض أي مقترحات تتجاهل مصالحها الأمنية.

الرئيس الروسي: موسكو لا ترغب في الحرب 

وأشار بوتين إلى أن روسيا لا تريد الحرب مع أوروبا، لكنها في الوقت نفسه “مستعدة لذلك إذا فرض عليها الصدام”.

تهديد بعزل أوكرانيا عن البحر

وحذر بوتين من أن روسيا قد تعزل أوكرانيا عن البحر بشكل كامل إذا استمرت الأخيرة في ما وصفه بالقرصنة والاعتداءات.

بوتين يتهم أوروبا بعرقلة جهود السلام

وختم بوتين بالقول إن أوروبا تمثل عائقًا أمام الإدارة الأمريكية في تحقيق السلام في أوكرانيا، نظرًا لدعمها المتواصل لخيار التصعيد.

وفي تصريح آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن بلاده مستعدة الآن لأي مواجهة عسكرية إذا اختارت أوروبا خيار الحرب، مؤكدًا أن القوات الروسية في “أقصى درجات الجاهزية”.

وأضاف بوتين أن الأوروبيين لا يملكون أي أجندة سلام، مشيرًا إلى أنهم يقفون في صف الحرب الروسية الأوكرانية ويدفعون نحو التصعيد بدلًا من البحث عن حلول سياسية أو تفاوضية.

