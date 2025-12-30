الصحة: مقر جديد للمعامل المركزية بمدينة بدر خلال 2026

18 حجم الخط

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تشهد تطورًا غير مسبوق في المنظومة الصحية، في إطار رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتحقيق العدالة الصحية لكافة المواطنين.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في البنية التحتية الصحية، من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات، إلى جانب العمل على توطين صناعة الأجهزة الطبية والأدوية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن تحسين الخصائص السكانية ودعم التنمية المستدامة.

الاستثمارات الموجهة لتطوير القطاع الصحي بلغت نحو تريليون جنيه

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير القطاع الصحي بلغت نحو تريليون جنيه حتى عام 2025، تم ضخها في تنفيذ 1250 مشروعًا صحيًّا على مستوى الجمهورية، جرى الانتهاء من 907 مشروعات قومية منها، شملت مستشفيات، ووحدات صحية، ومدنًا طبية، ومؤسسات تابعة لهيئة المعاهد التعليمية.

قرب الانتهاء من المقر الجديد للمعامل المركزية بمدينة بدر

وأشار إلى قرب الانتهاء من المقر الجديد للمعامل المركزية بمدينة بدر خلال الأشهر القليلة المقبلة في 2026، بما يعزز قدرات الدولة في مجالات التشخيص المعملي والرقابة الصحية.



وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع تنفيذ 15 مبادرة رئاسية تحت شعار “معاك من أول يوم”، والتي تستهدف تحسين صحة المواطنين في مختلف المراحل العمرية، ومن أبرزها مبادرة الكشف الطبي قبل الزواج، التي تهدف إلى بناء أسرة صحية والحد من الأمراض الوراثية والمعدية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع.

