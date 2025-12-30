الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: مقر جديد للمعامل المركزية بمدينة بدر خلال 2026

د.حسام عبد الغفار،
د.حسام عبد الغفار، فيتو
18 حجم الخط
ads

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تشهد تطورًا غير مسبوق في المنظومة الصحية، في إطار رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتحقيق العدالة الصحية لكافة المواطنين.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في البنية التحتية الصحية، من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات، إلى جانب العمل على توطين صناعة الأجهزة الطبية والأدوية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن تحسين الخصائص السكانية ودعم التنمية المستدامة.

 

الاستثمارات الموجهة لتطوير القطاع الصحي بلغت نحو تريليون جنيه

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير القطاع الصحي بلغت نحو تريليون جنيه حتى عام 2025، تم ضخها في تنفيذ 1250 مشروعًا صحيًّا على مستوى الجمهورية، جرى الانتهاء من 907 مشروعات قومية منها، شملت مستشفيات، ووحدات صحية، ومدنًا طبية، ومؤسسات تابعة لهيئة المعاهد التعليمية.

 

قرب الانتهاء من المقر الجديد للمعامل المركزية بمدينة بدر

وأشار إلى قرب الانتهاء من المقر الجديد للمعامل المركزية بمدينة بدر خلال الأشهر القليلة المقبلة في 2026، بما يعزز قدرات الدولة في مجالات التشخيص المعملي والرقابة الصحية.

وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي

الصحة: مبادرة كبار السن تقدم خدماتها لـ 2 مليون مواطن


وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع تنفيذ 15 مبادرة رئاسية تحت شعار “معاك من أول يوم”، والتي تستهدف تحسين صحة المواطنين في مختلف المراحل العمرية، ومن أبرزها مبادرة الكشف الطبي قبل الزواج، التي تهدف إلى بناء أسرة صحية والحد من الأمراض الوراثية والمعدية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجهزة الطبية البنية التحتية الصحية الخدمات الطبية التنمية المستدامة الدولة المصرية حسام عبدالغفار بمطار القاهرة الدولي تطوير القطاع الصحي بمدينة بدر بمطار القاهرة

مواد متعلقة

الغمراوي: جودة المواد الخام ركيزة أساسية لضمان مأمونية الدواء المصري

خالد عبدالغفار: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية

معهد التغذية: البرتقال والفراولة والرمان كنز صحي يحمي من أمراض الشتاء

هيئة الإسعاف تدرس تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة

مصر تواصل دعمها الصحي للسودان، 131 عملية جراحية كبرى و1185 مستفيدا من القافلة الطبية

وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي

الرعاية الصحية: خبير إسباني أجرى 4 عمليات قسطرة قلبية متقدمة وفحص 130 مريضا في 48 ساعة

الصحة: مبادرة كبار السن تقدم خدماتها لـ 2 مليون مواطن

الأكثر قراءة

منتخب المغرب يضرب زامبيا 0/3 ويصعد لدور 16 بأمم أفريقيا متصدرا للمجموعة

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وجزر القمر في الشوط الأول

اليوم، الحكم على رمضان صبحي لاعب بيراميدز في قضية التزوير

ارتفاع الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أمم إفريقيا، مالي تتعادل مع جزر القمر سلبيا وترافق المغرب لثمن النهائي

الأمن يفحص فيديو محاولة اختطاف طفل بكفر الشيخ (صور)

ترامب: أردوغان قدم خدمة كبيرة لإسرائيل في سوريا ونتنياهو يعلق

6 تصريحات خطيرة من ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الأرز في المنام وعلاقته ببشائر الخير والنجاح في الحياة

عالم أزهري يحسم الجدل حول جواز تربية الكلاب ومدى نجاسة "لعابه"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads