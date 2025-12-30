وزير الصحة التركي يزور معهد ناصر لبحث تعزيز التعاون الصحي بين البلدين

18 حجم الخط

نظمت وزارة الصحة والسكان زيارة رسمية للدكتور كمال ميميش أوغلو، وزير الصحة بجمهورية تركيا، والوفد المرافق له، إلى معهد ناصر للبحوث والعلاج، ضمن برنامج زيارته الرسمية إلى مصر، وفي إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في القطاع الصحي بين البلدين الشقيقين.

التعرف على منظومة العمل وآليات تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمرضى

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجولة شملت تفقد عدد من الأقسام الطبية المتخصصة، والاطلاع على الإمكانات الفنية المتقدمة، والبنية التحتية الحديثة، والتجهيزات الطبية المتطورة، إلى جانب التعرف على منظومة العمل وآليات تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمرضى، وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة دوليًا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الزيارة تضمنت تفقد جناح «قلب النيل»، الذي يضم وحدات رعاية قلبية متقدمة، ويقدم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لمرضى القلب، كما شملت زيارة مركز صحة المرأة، والاطلاع على الخدمات الطبية المتميزة في مجالات صحة الأم والرعاية الوقائية والعلاجية.

وأضاف الدكتور عبد الغفار أن الوزير التركي والوفد المرافق حرصوا خلال الجولة على زيارة عدد من المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المعهد، والإطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، مشيدين بجهود الفرق الطبية والتمريضية في تقديم الخدمات العلاجية اللازمة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة الراهنة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الزيارة شهدت مناقشات معمقة حول آليات الاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الكبرى، وتبادل الخبرات في تطوير نظم تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية داخل المستشفيات، مع الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة لوفود من الجانبين المصري والتركي، للاطلاع الميداني على التجارب التطبيقية وتعزيز التبادل المعرفي.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن هذه الزيارة تعكس حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز التعاون الدولي، والانفتاح على التجارب الإقليمية والعالمية الرائدة في المجال الصحي، مما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير المنظومة الصحية، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

