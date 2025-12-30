أسعار الذهب تعوض خسائرها فى تعاملات اليوم بالبورصة العالمية

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالبورصة العالمية لتعوض خسائرها بعد هبوطها إلى أدنى مستوى في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، في أعقاب عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية العام، والتي دفعت إلى موجة تراجع واسعة في أسواق المعادن النفيسة من مستوياتها المرتفعة السابقة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4364.20 دولارًا للأونصة، بعدما كان قد سجل مستوى قياسيًا بلغ 4549.71 دولارًا للأونصة يوم الجمعة.

وكان المعدن الأصفر قد تراجع أمس الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ 17 ديسمبر الجاري، مسجلًا أيضًا أكبر خسارة يومية له منذ 21 أكتوبر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.7% إلى 4375.50 دولارًا للأونصة.

ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.3% إلى 74.52 دولارًا للأونصة، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارًا في الجلسة السابقة، وكانت الفضة قد سجلت يوم الاثنين أكبر خسارة يومية لها منذ 11 أغسطس 2020.

وحققت الفضة مكاسب بنحو 154% منذ بداية العام، متفوقة بفارق كبير على الذهب، مدفوعة بإدراجها ضمن قائمة المعادن الأميركية الحرجة، إلى جانب قيود المعروض وتراجع المخزونات في ظل ارتفاع الطلبين الصناعي والاستثماري.

أسعار البلاديوم والبلاتين

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 2132.86 دولارًا للأونصة، بعدما كان قد سجّل يوم الاثنين أكبر هبوط يومي له على الإطلاق عقب ملامسته مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 2478.50 دولارًا للأونصة.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1634.29 دولارًا للأونصة، بعد أن تراجعت قيمته بنحو 16% يوم الاثنين.

