الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب تعوض خسائرها فى تعاملات اليوم بالبورصة العالمية

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو
18 حجم الخط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالبورصة العالمية  لتعوض خسائرها بعد هبوطها إلى أدنى مستوى في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، في أعقاب عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية العام، والتي دفعت إلى موجة تراجع واسعة في أسواق المعادن النفيسة من مستوياتها المرتفعة السابقة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4364.20 دولارًا للأونصة، بعدما كان قد سجل مستوى قياسيًا بلغ 4549.71 دولارًا للأونصة يوم الجمعة.

 وكان المعدن الأصفر قد تراجع أمس الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ 17 ديسمبر الجاري، مسجلًا أيضًا أكبر خسارة يومية له منذ 21 أكتوبر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.7% إلى 4375.50 دولارًا للأونصة.

 

 ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.3% إلى 74.52 دولارًا للأونصة، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارًا في الجلسة السابقة، وكانت الفضة قد سجلت يوم الاثنين أكبر خسارة يومية لها منذ 11 أغسطس 2020.

وحققت الفضة مكاسب بنحو 154% منذ بداية العام، متفوقة بفارق كبير على الذهب، مدفوعة بإدراجها ضمن قائمة المعادن الأميركية الحرجة، إلى جانب قيود المعروض وتراجع المخزونات في ظل ارتفاع الطلبين الصناعي والاستثماري.

 

أسعار البلاديوم والبلاتين 

 

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 2132.86 دولارًا للأونصة، بعدما كان قد سجّل يوم الاثنين أكبر هبوط يومي له على الإطلاق عقب ملامسته مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 2478.50 دولارًا للأونصة.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1634.29 دولارًا للأونصة، بعد أن تراجعت قيمته بنحو 16% يوم الاثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاع الطلب الصناعي أسواق المعادن اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الثلاثاء الذهب في المعاملات الفورية الذهب اليوم الثلاثاء المعدن الأصفر المعاملات الفورية

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أمطار ورياح على هذه المناطق

الصغرى تصل إلى 3 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

بـ 110 جنيهات وصالح لمدة سنتين، منافذ بيع كارت الدفع الإلكتروني لأتوبيسات النقل العام

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

ارتفاع البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

ضبط 640 كيلو مخدرات و69 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

أسعار الذهب تعوض خسائرها فى تعاملات اليوم بالبورصة العالمية

خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد 2026

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads