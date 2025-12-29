الإثنين 29 ديسمبر 2025
شعبة الذهب: الأوقية مرشحة لبلوغ 5 آلاف دولار بالربع الأول من 2026

سعر جرام الذهب، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الذهب شهدت خلال الأسبوع الماضي قفزة تاريخية، حيث تخطت الأوقية حاجز 4500 دولار ووصلت إلى نحو 4550 دولارًا، وهو ما انعكس على السوق المحلية بارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 لأكثر من 6 آلاف جنيه.

تراجع مؤقت في أسعار الذهب وتصحيح سعري طبيعي في الأسواق

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن التراجع الذي شهدته الأسعار اليوم يُعد حركة تصحيح طبيعية شملت جميع المعادن، مشيرًا إلى أن الذهب تراجع بنحو 4.5%، فيما انخفضت الفضة بنسبة وصلت إلى 8%، إلى جانب تراجعات متفاوتة في معادن أخرى.

رسالة شعبة الذهب للمواطنين: «ما تهزكوش..الذهب كسبان على المدى الطويل»

وجّه رئيس شعبة الذهب رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الانخفاضات المؤقتة لا يجب أن تثير القلق، قائلًا:"ما تهزكوش التراجعات دي.. الذهب دايمًا كسبان على المدى الطويل"، مستشهدًا بتجارب سابقة حيث تراجع سعر الجرام من 4200 جنيه إلى 3200 جنيه، قبل أن يعاود الصعود ويتجاوز 5 آلاف جنيه، ما يؤكد – حسب قوله – أن الذهب يعوّض أي هبوط ويحقق مستويات أعلى لاحقًا.

2026 عام الذهب بامتياز.. وجزء أساسي من أي محفظة ادخارية

وأكد ميلاد أن الذهب يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من المحفظة الاستثمارية خلال عام 2026، باعتباره مخزنًا آمنًا للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن التوقعات تشير إلى حدوث طفرات سعرية قوية خلال الربع الأول من 2026.

