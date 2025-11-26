بدلا من شرائه من المحال، طرق الاستثمار في الذهب من خلال الصناديق والبنوك والتطبيقات

18 حجم الخط

يبحث الكثير من المستثمرين والراغبين في الاستثمار عن الاستثمار في الذهب وهناك العديد من الطرق التي تتيح الاستثمار في مجال الذهب بدلا من شرائه والاحتفاظ به في المنزل أو شراء مشغولات.

حيث يوجد العديد من الصناديق المختلفة التي يمكن من خلالها شراء وثائق الذهب والاستثمار في قطاع المعدن الأصفر دون الاحتفاظ بالمعدن الأصفر في المنزل ومن بينها صناديق الاستثمار التي تخضع للرقابة للهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن أفضل الطرق للحصول على وثائق الاستثمار في الذهب تطبيق فلوسي التابع للبريد المصري والذي يمكن المستثمر في الاستثمار فى قطاع الذهب، وهو تطبيق حكومي.

كما يمكن الحصول على السبائك من خلال عدد من البنوك المصرية في القطاع المصرفي والاحتفاظ بها في خزينة البنوك نفسها.

أسعار الذهب العالمية

واصل الذهب تسجيل مكاسبه أمس الثلاثاء ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، بعدما أنعشت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي من صناع للسياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4141.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر، بعدما زاد 1.8% أمس الإثنين.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1% إلى 4139.10 دولار للأونصة.

مبيعات التجزئة الأمريكية

ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع بيانات اقتصادية رئيسية تأجلت بسبب الإغلاق الحكومي، من بينها مبيعات التجزئة الأمريكية وطلبات إعانة البطالة وبيانات أسعار المنتجين.

ومن المتوقع أن توفر هذه البيانات المزيد من الوضوح بشأن المسار الذي سيتبناه البنك المركزي الأمريكي بشأن خفض الفائدة.

وصمد الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في 6 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يحد من مكاسب الذهب المقوم بالعملة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 51.43 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1553.65 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1399.96 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.