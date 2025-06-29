ارتفاع البلاتين والنحاس وهبوط الذهب، أسعار المعادن في البورصات العالمية خلال يونيو

تباينت أسعار المعادن فى البورصات العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، وشهدت أسعار البلاتين ارتفاعا ملحوظا خلال يونيو، بينما ارتفعت أسعار النحاس وتراجعت أسعار الذهب بنسبة تصل إلى 2% تقريبا.

وشدد عدد من رجال الأعمال والبنوك على ضرورة التوجه نحو الفضة وخاصة خلال شهر يوليو القادم مع توقعات بارتفاع الأسعار.

ونرصد في التقرير التالى أبرز تحركات المعادن النفيسة المختلفة داخل البورصات العالمية وتوقعات حول مستقبل هذه المعادن.

ارتفاع أسعار البلاتين خلال يونيو

شهدت أسعار معدن البلاتين ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 27% خلال شهر يونيو الجاري، حتى بعد تراجعه بنحو 4% خلال تعاملات أمس الجمعة، ليصل سعر الأونصة إلى 1355.5 دولارًا في أحدث التعاملات.

وخلال تعاملات الخميس الماضى وصل البلاتين إلى مستوى 1423.26 دولار، وهو ما يقرب من أعلى مستوياته والمسجل في سبتمبر 2014.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن بنحو 49%، أي ما يقترب من النصف، وهو ما يعتبر أيضًا نحو ضعف نسبة ارتفاع العقود الآجلة للذهب منذ بداية 2025، التي تصل إلى نحو 24%.

اسعار البلاتين



أسعار النحاس في بورصة لندن تقفز إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر



ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر بدعم من ضعف الدولار الأمريكي واستمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على واردات النحاس

وسجلت العقود الآجلة للنحاس الأكثر نشاطًا في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.45%، لتسجّل 9856 دولارًا للطن، وذلك بعد أن لامست 9917 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس.

اسعار النحاس

أسعار الذهب تتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات، الأسبوع بنحو 2% مسجلةً ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، ومسجلة أدنى مستوياتها في شهر تقريبًا بعد أن زاد التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المخاطرة وقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 3261.28 دولار للأونصة وهو أدنى مستوياته منذ 29 مايو وتراجع سعر المعدن النفيس للأسبوع الثاني على التوالي ليهوي 3.2%.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.2% إلى 3272.9 دولار.

وساهم استمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى يوم الخميس، مما خفف من المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وقلل من جاذبية الذهب.

رجال الاعمال يدعمون الفضة

ونصح رجل الأعمال الأمريكي والمؤلف الشهير لكتاب "الأب الغني والأب الفقير" روبرت كيوساكي، المستثمرين بالإسراع في شراء الفضة، متوقعًا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المعدن الأبيض خلال شهر يوليو المقبل.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وجّه كيوساكي تذكيرًا بما وصفه بـ"درس الثراء"، قائلًا: "أرباحك تُجنى عند الشراء، لا عند البيع."

وأضاف كيوساكي: "الفضة تُعد اليوم أفضل فرصة شراء غير متكافئة، ما يعني وجود احتمال كبير لتحقيق مكاسب مرتفعة مقابل مخاطر منخفضة."

توقعات ساكسو بنك للفضة والذهب

قال رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أولي هانسن، ارتفاع أسعار الفضة والذهب والكاكاو والقهوة في عام 2025، مشيرًا إلى أن الطقس والتعريفات الجمركية سيكون لهما تأثير كبير على الأسعار.

وأضاف هانسن أن الطقس هو العامل الرئيسي الذي سيؤثر على أسعار الغذاء في المستقبل، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، ما يساعد في استقرار الأسعار على المدى الطويل.

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