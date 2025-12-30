استشاري تغذية: السكر المضاف غير ضروري وهذه هي الكمية التى يحتاجها الجسم يوميا

18 حجم الخط

السكر من المحليات الصناعية التى تضاف للمشروبات والحلوى، ويطلق عليه الأطباء بأنه من السموم البيضاء التى تدمر الصحة، لذا يجب تناوله بحذر.

ولكن هذا لا يعنى عدم تناول السكر لأنه يمد الجسم بالطاقة، وبالتالى يجب الحصول على نسبة محددة منه يوميا للحفاظ على طاقة الجسم ولكن دون إفراط.

يقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، إن الجسم البشري يحتاج طاقة حتى يعيش ويتحرك ويفكر لكن الطاقة ليس معناها سكر أبيض ولا حلوى ولا تحلية يومية وهى نقطة يخطيء فيها بعض الأشخاص بسبب عدم التمييز بين الاحتياج الحقيقي والعادة الغذائية، وعلميا الجسم لا يحتاج سكر مضاف إطلاقا لأن الجسم يستطيع أن يخرج الجلوكوز الذي يحتاجه من مصادر طبيعية مثل النشويات المعقدة والفاكهة واللبن حتى من البروتين والدهون عند الحاجة، وبالتالى السكر المضاف ليس عنصر أساسي للحياة.

الحد المسموح بتناوله من السكر

وأضاف زهران، أن منظمة الصحة العالمية حددت ان الحد الأقصى للسكر المضاف هو 25 جرام في اليوم وهذا ليس لأن الجسم يحتاجه لكن لتقليل الضرر إذا كان الشخص لا يستطيع منعه تماما، أى أن هذه النسبة تعتبر حد للآمان وليس احتياج يومى.

وتابع، أن المشكلة الحقيقية ان أغلب الأشخاص، يحصلون على نسبة من السكر أكبر من هذا الرقم الذى حددت منظمة الصحة العالمية، بدون أن يشعروا، وذلك من خلال تناول الشاي والقهوة، والعصير، والزبادي المحلى، والبسكويت، والصلصات، والمخبوزات، مايعنى أنه يمكن للشخص أن يصل إلى الحد الأقصى من السكر وهو يظن أنه لم يأكل سكر من الأساس.

مخاطر تناول السكر

وأوضح الدكتور محمد زهران أخصائي التغذية العلاجية، أن السكر المضاف يدخل الجسم سريعا ويخرج أسرع، ويرفع سكر الدم فجأة وبعدها ينزل فجأة، وهذا يسبب الجوع مرة أخرى والتعب وقلة التركيز ومع التكرار يحدث اضطراب في الشهية وزيادة فى الوزن ومقاومة أنسولين، والأخطر ان السكر لا يسبب الشعور بالشبع لأنه سائل أو خفيف فالشخص يأكل أكثر من احتياجه بدون إحساس بالامتلاء بعكس النشويات الصحية التى تمنح الشبع وتمد بطاقة ثابتة.

وأضاف استشارى التغذية العلاجية، أن الأطفال والرياضيين أكثر فئات يتأثروا لأن السكر الزائد يظهر عليهم في صورة عصبية وهبوط طاقة وقلة تركيز وضعف أداء حتى مع التمرين.

