وباء العصر، الصحة تكشف عن أبرز 7 أسباب للإصابة بالسمنة

السمنة أصبحت وباء العصر نتيجة زيادة معدلات الإصابة بها سواء بين البالغين أو الأطفال.

7 أسباب للإصابة بالسمنة

وكشفت وزارة الصحة عن أبرز 7 أسباب للإصابة بالسمنة منها:

1.الشراهة وعدم تناول ما يكفي الفرد فقط.

2. زيادة تناول السكريات والحلويات، والأغذية الهشة التي تزود الجسم بطاقة حرارية عالية تخلو من العناصر المغذية.

3. زيادة تناول المقليات والوجبات السريعة والمختلفة ذات السعرات الحرارية العالية.

4. العادات الغذائية الخاطئة كتناول وجبة واحدة يوميًّا.

5. الكسل وعدم ممارسة الحركة والمشي والخلود للراحة والاسترخاء والنوم بعد الوجبات الدسمة.

6. تناول بعض الأدوية خاصة مركبات الكورتيزون لفترات طويلة.

7. أسباب أخرى للسمنة قد تكون مرضية أو وراثية.

وأوصت وزارة الصحة بضرورة اتباع عدد النصائح للحماية من السمنة منها:

١- البعد عن المشروبات الغازية والمحلاة واستبدلها بشرب الماء بشكل كافٍ يوميًّا.

٢- تناول الوجبات الرئيسية بانتظام واحرص أن تكون الأطعمة غنية بالألياف.

٣-قلل من تناول الأطعمة المليئة بالدهون غير الصحية.

٤- مارس نشاطًا بدنيًّا بمعدل 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع وزيادة المعدل اليومي ليصل إلى 300 دقيقة أو أكثر في الأسبوع.

كانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن السمنة مرض مزمن ومعقد، ويؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى، ويساعد اتخاذ إجراءات بشأن السمنة على تخفيف العبء العالمي للأمراض المزمنة الأخرى، ومنها السكري وأمراض القلب والسرطان.

وأوضحت أن إقليم شرق المتوسط يعاني أزمة سمنة آخذة في التفاقم، ووفقًا لبيانات المنظمة، فقد شهدت معدلات السمنة في الإقليم ارتفاعًا حادًا خلال العقود القليلة الماضية.

وما يقرب من 60% من البالغين في بعض بلدان الإقليم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

مساهمة السمنة في زيادة الإصابة بالأمراض غير السارية

ويمكن للحد من عبء السمنة اتباع الآتي:

١- التشجيع على اتباع النظم الغذائية الصحية



٢- التشجيع على ممارسة النشاط البدني

ضمان تشجيع البيئات المحيطة على ممارسة النشاط البدني، بما في ذلك الطرق الآمنة والأحياء المناسبة للمشي والأماكن العامة.

٣- تنظيم تسويق الأغذية

تنفيذ سياسات تهدف إلى الحدّ من تسويق الأغذية غير الصحية، خصوصًا للأطفال.

٤- تحسين إتاحة الرعاية والعلاج لمرضى السمنة

٥- توسيع نطاق خدمات السيطرة على الوزن، ومنها المشورة والتدخلات الطبية، لضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية المناسبة.

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