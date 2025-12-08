أهلي جدة السعودي يحسم مصير ميندي قبل أمم أفريقيا

18 حجم الخط

حسم نادي أهلي جدة السعودي مستقبل حارسه السنغالي إدوارد ميندي، قبل مشاركته مع منتخب السنغال في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي يستضيفها المغرب نهاية الشهر الجاري.

وينتهي تعاقد ميندي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ما يتيح له التوقيع مع أي فريق في يناير المقبل، ومن ثم الانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق مع ميندي على تجديد عقده لموسمين إضافيين، ليبقى مع الفريق حتى عام 2028.

مفاوضات أهلي جدة وميندي



وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين النادي الغربي وحارسه السنغالي اتسمت بالمرونة والسلاسة، في ظل وجود رغبة مشتركة في استمرار الرحلة لفترة إضافية.

وأشارت "الرياضية" إلى أن الأمور سيتم حسمها بشكل رسمي بعد عودة ميندي لتدريبات الفريق، خلال اليومين المقبلين، عقب نهاية فترة الراحة التي منحها المدرب الألماني ماتياس يايسله للاعبين خلال فترة توقف الدوري السعودي، بسبب مشاركة الأخضر في كأس العرب، وقبل أن ينضم لمعسكر منتخب السنغال قبل كأس أمم أفريقيا.

وبذلك يواصل الأهلي الحفاظ على نجومه وأعمدته الأساسية، بعد أن أعلن مؤخرًا تجديد عقد مدافعه التركي ميريح ديميرال لمدة 3 مواسم، ليبقى مع الفريق حتى عام 2029.

ويُعتبر ميندي من أبرز عناصر الأهلي منذ انتقاله إلى الفريق قادمًا من تشيلسي في صيف 2023، حيث شارك في 92 مباراة، استقبلت شباكه خلالها 94 هدفًا، وحافظ على نظافتها في 39.

وأسهم الحارس السنغالي بقوة في تتويج "الراقي" بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك كأس السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 9 سنوات.

