السيطرة على حريق هائل في مخزن قطع غيار سيارات بالقطامية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل شب داخل مخزن لقطع غيار السيارات بمنطقة القطامية نطاق قطاع القاهرة الجديدة، دون وقوع أي إصابات بشرية.



البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة، قبل أن تنجح القوات في إخماد الحريق بالكامل.



وفي السياق نفسه، باشر رجال المباحث إجراء التحريات اللازمة، حيث تم سؤال شهود العيان، وبدء تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

