أردوغان: موقف تركيا لم يتغير من النزاع الروسي الأوكراني

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا لم تغير موقفها من النزاع الأوكراني، معتبرا أنه يجب إنهاؤه عبر الوسائل الدبلوماسية مع الإشارة بشكل خاص إلى عملية إسطنبول.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، عقب مباحثاته مع رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سيوك يول: "موقفنا من أوكرانيا يظل دون تغيير: يجب إنهاء النزاع ويتعين على الأطراف اتخاذ خطوات نحو حل دبلوماسي والجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وتابع: "كما تعلمون، خلال الأسبوع التقيت بزيلينسكي وأجريت محادثات مع بوتين. ستواصل تركيا دعم جميع المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق سلام دائم، خاصة عملية إسطنبول".

وفي سياق متصل، أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم بحثا فيها أزمة أوكرانيا في ظل مبادرة التسوية الأمريكية.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس أردوغان أعرب عن استعداده لدعم المفاوضات وتوفير منصة إسطنبول لها. واتفق الطرفان على تكثيف الاتصالات الروسية .

