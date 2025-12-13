أردوغان يطالب الاحتلال بالالتزام بوقف إطلاق النار في غزة ومعالجة التداعيات الأمنية

18 حجم الخط

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار لإعادة الحياة لغزة ومعالجة التداعيات الأمنية.

على مجلس السلام في غزة معالجة المشكلة الأمنية

شدد في تصريحات للصحفيين خلال عودته من تركمانستان على أن "مجلس السلام في غزة يتحمل مسؤولية التحديات الأمنية، وأن تركيا لن تتنصل من مسؤولياتها تجاه دعم الاستقرار والسلام في المنطقة".

كما دعا أوروبا لاعتماد رؤية استراتيجية جديدة تجاه تركيا وملف عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وقال إن لقاءه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ركّز على الحرب وجهود إحلال السلام بمبادرة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

أردوغان: السلام ليس بعيدا في أوكرانيا

أكد أن موقف تركيا من الحرب معروف، وأن "السلام في أوكرانيا ليس بعيدا نحن نراه" وفق قوله، وسيناقش مع ترامب لاحقا.

واعتبر أن تفاهم 10 مارس في سوريا مسار حاسم لتحقيق رخاء السوريين ووحدة واستقرار البلاد.

وقبل وقت سابق من اليوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أجرى محادثات مثمرة وإيجابية ومفيدة جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أردوغان: "ناقشنا بشكل أساسي الحرب وجهود السلام"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي على دراية تامة بموقف تركيا من هذه القضية.

وتابع أن السلام في أوكرانيا ليس ببعيد، وذلك بعد محادثات عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

أردوغان حول جهود التسوية في أوكرانيا: السلام ليس ببعيد ونحن نرى ذلك



وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي على متن الطائرة خلال رحلة عودته من تركمانستان، حيث شارك مع عدد من القادة العالميين الآخرين في منتدى "السلام والثقة" الدولي.

