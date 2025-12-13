أردوغان: أجرينا محادثات مثمرة وإيجابية مع بوتين

18 حجم الخط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أجرى محادثات مثمرة وإيجابية ومفيدة جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أردوغان: "ناقشنا بشكل أساسي الحرب وجهود السلام" مشيرا إلى أن الرئيس الروسي على دراية تامة بموقف تركيا من هذه القضية.

وتابع أن السلام في أوكرانيا "ليس ببعيد، وذلك بعد محادثات عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

أردوغان حول جهود التسوية في أوكرانيا: السلام ليس ببعيد ونحن نرى ذلك





وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي على متن الطائرة خلال رحلة عودته من تركمانستان، حيث شارك مع عدد من القادة العالميين الآخرين في منتدى "السلام والثقة" الدولي.

لقاء أردوغان وبوتين في تركمانستان

وشدد أردوغان على أنه "لا ينبغي النظر إلى البحر الأسود كساحة لتصفية الحسابات.. هذا الوضع لن يفيد روسيا أو أوكرانيا فالجميع بحاجة إلى ملاحة آمنة في هذا البحر".

وأضاف أردوغان: "خلال لقائنا (مع بوتين) أكدنا أننا ننظر بإيجابية إلى الحوار الذي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقيمنا المساهمات التي يمكن أن تقدمها بلادنا لجهود السلام".

وتابع: "بعد هذا الاجتماع مع بوتين، نأمل أن تتاح لنا الفرصة لمناقشة خطة السلام مع الرئيس الأمريكي ترامب أيضا. السلام ليس ببعيد، ونحن نرى ذلك".

وكانت الرئاسة التركية أصدرت بيانا أمس في أعقاب محادثات أردوغان وبوتين في تركمانستان قالت فيه إن "الرئيس التركي أكد على أن أنقرة تراقب عن كثب عملية التفاوض لإنهاء الحرب (في أوكرانيا)، وأن بلاده مستعدة في هذا السياق لاستضافة المفاوضات بأي صيغة كانت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.