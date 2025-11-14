النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات الخطرة على السكك الحديدية

18 حجم الخط

واصلت وزارة النقل حملتها التوعوية تحت شعار "سلامتك تهمنا"، للتنبيه على السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض الركاب والمواطنين عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، والتي قد تتسبب في أضرار بالغة للركاب وتعطيل حركة القطارات.

وأوضحت الوزارة أن هذه السلوكيات تعرض حياة المواطنين للخطر، ومن أبرزها: اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، إقامة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد، شد فرامل الهواء أثناء سير القطارات، إلقاء القمامة على القضبان، ركوب القطارات في أماكن غير مخصصة مثل التسطيح على سطح القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، وقذف الأطفال للقطارات بالحجارة، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين على حد سواء.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وحماية حياة الركاب وضمان انتظام حركة القطارات على الشبكة القومية للسكك الحديدية.

وناشدت الوزارة، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، المواطنين بالمشاركة في التوعية بمخاطر هذه السلوكيات، حرصًا على سلامة الركاب والسائقين وضمان انتظام حركة القطارات على الشبكة القومية للسكك الحديدية.

