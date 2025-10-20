الإثنين 20 أكتوبر 2025
أخبار مصر

السكك الحديدية تحذر من سلوكيات تعرض حياة المواطنين للخطر

قطار
قطار

واصلت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، حملتها التوعوية تحت شعار "سلامتك تهمنا"، مطالبة المواطنين بالمشاركة الفعّالة في نشر الوعي حول المخاطر الناجمة عن السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وشددت الوزارة على أن هذه السلوكيات، التي تشمل اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، وإقامة معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد، بالإضافة إلى شد فرامل الهواء أثناء سير القطارات، تتسبب في تهديد سلامة الركاب والسائقين، وتعريض حياتهم للخطر، كما تؤدي هذه التصرفات إلى تعطل حركة القطارات وتسبب أضرارًا بالغة في الجرارات والعربات.

وفي إطار الحملة، أكدت الوزارة ضرورة تجنب ركوب القطارات في الأماكن غير المخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، وكذلك التصدي للسلوكيات المدمرة مثل قذف الأطفال للقطارات بالحجارة، وهو ما يؤدي إلى وقوع إصابات جسيمة بين الركاب والسائقين.

وطالبت وزارة النقل المواطنين بتحمل مسؤوليتهم المشتركة في الحفاظ على سلامة الجميع، والالتزام بكافة التعليمات والقوانين المتعلقة باستخدام مرفق السكك الحديدية.

وناشدت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه السلوكيات السلبية  التى تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات وتعرض حياتهم للخطر، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

