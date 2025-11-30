السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

18 حجم الخط

نشرت الهيئة القومية للسكك الحديد انفوجراف لأعمال تطوير المزلقات وتأثيرها على أعمال التطوير للسكك الحديد بشكل عام.

وجاءت أهم بيانات الانفو كمايلى

وضعت وزارة النقل خطة شاملة من أجل حل أزمة التقاطعات السطحية للسكك الحديدية ضمن الخطة الشاملة لتطوير مرفق القطارات وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على زمن التقاطر لان وقوع مثل هذه الحوادث كان يؤثر بالسلب على توقيتات وصول القطار في المواعيد المحددة لها.

إلغاء عدد كبير من المزلقانات غير الشرعية على طول خطوط السكك الحديدية

وقامت الوزارة بحل هذه المشكلة من خلال إلغاء عدد كبير من المزلقانات الغير شرعية على طول خطوط السكك الحديدية والعمل على تنفيذ 33 كوبري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين والتي تسبب في حدوث اختناقات مرورية حادة من تسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع عدم التأثير على حركة القطارات وزمن التقاطر ونفذت الوزارة مايقرب من 660 كوبري فوق تقاطعات السكة الحديد، وأغلقت قرابة 1100 مزلقان عشوائي على مستوى الجمهورية.

تطوير نظم الإشارات والسيمافورات وكهربة المزلقانات

مزلقانات السكك الحديدية،فيتو

وعملت وزارة النقل على تطوير نظم الإشارات والسيمافورات وكهربة المزلقانات كحل آخر لإقامة المحاور والكباري في المناطق الأقل خطورة وكثافة مرورية حيث قامت الوزارة بتطوير نظام الإشارات على 3 خطوط رئيسية (القاهرة - الإسكندرية، القاهرة - أسوان، بنها - بورسعيد) بإجمالي 2000 كم، عبر مشاركة 3 شركات عالمية جنبًا إلى جنب مع الشركات المصرية.

تحويل نظم الإشارة في السكة الحديد من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني

وزارة النقل نفذت مشروعات تحويل نظم الإشارة في السكة الحديد من النظام الميكانيكي البدائي إلى النظام الإلكتروني المتطور وذلك بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان الأمر الذي ساعد في زيادة عدد القطارات والرحلات بجميع الخطوط بالإضافة إلى المساهمة في تقليل زمن الرحلة والحد من الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية على الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18,5 مليار جنيه.

توعية المواطنين من خلال حملة حملة سلوكنا-مسئوليتنا

المزلقانات الغير شرعية،فيتو

لم يتوقف جهد وزارة النقل عند هذا الأمر فحسب حيث اطلقت الوزارة حملة سلوكنا-مسئوليتنا ناشدت فيها المواطنين بأهمية اتباع تعليمات عبور مزلقانات القطارات من أجل الحفاظ على أرواحهم وعدم تعرضهم للخطر أثناء العبور منها، والتخلي عن بعض السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض المواطنين عند العبور من هذه المزلقانات والابتعاد عن العبور من المنافذ الغير شرعية واستخدام كباري المشاة الموجودة أعلى شريط السكة الحديد.

الهيئة القومية للسكك الحديدية أكدت ضرورة توخي المواطنين الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات يأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلوكنا-مسئوليتنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

