إكرامي يوجه رسالة جديدة لدعم رمضان صبحي في أزمته

18 حجم الخط

قال إكرامي الشحات نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق ووالد زوجة رمضان صبحي لاعب بيراميدز: “الموقف مع رمضان صبحي دلوقتي مش كلاعب كورة، كلاعب إنسان ولازم كله يقف معاه في الأزمة دي”.

وأضاف إكرامي الكبير في تصريحات تليفزيونية اليوم: “بشكر الكابتن الخطيب جدا جدا وياسين منصور جدا وكل إدارة الأهلي ومش جديد على الأهلي طبعا، ده بيتي وموقف يحترم من الأهلي كالعادة، وبشكر أي حد واقف جنب رمضان في محنته دي طبعا”.

وخلال أسبوع واحد، تلقى رمضان صبحي ضربتين بعدما قررت محكمة جنايات الجيزة، حبسه للحكم فى جلسة 30 ديسمبر بسبب قضية التلاعب في أوراق رسمية قبل أن تصدر الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات توصية بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات، بسبب المنشطات لحين الفصل النهائي في القضية.

محامي رمضان صبحي

من جانبه قال المحامي بالنقض محمد رشوان، وأحد أعضاء فريق الدفاع عن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، إن الأهلي أوضح في بيانه الذى صدر يوم الجمعة الماضى أنه سيتولى التنسيق مع محامي اللاعب في القضية المنظورة أمام القضاء.

وأضاف رشوان خلال تصريحات تلفزيونية فى وقت سابق، أن قضية رمضان صبحي ما زالت محجوزة للحكم، موضحًا أنها قد تشهد مراحل أخرى مثل الاستئناف والنقض حال صدور حكم ضد اللاعب.

وأشار إلى أن موقف النادي الأهلي يُعد دعمًا معنويًا لرمضان صبحي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر بين النادي وفريق الدفاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.