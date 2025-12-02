الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هاني زهران: المحكمة الفيدرالية "مقبرة" ونسبة قبول طعن رمضان صبحي لا تتخطى 7%

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو
18 حجم الخط

أكد هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، في قضية المنشطات، أن اللجوء للمحكمة الفيدرالية لن يوقف تنفيذ عقوبة الإيقاف الصادرة بحق اللاعب لمدة أربع سنوات، موضحًا أن رمضان سيظل موقوفًا لحين انتهاء نظر الطعن والرد عليه وتحديد موعد جلسة الاستماع.

 

إجراءات الطعن أمام الفيدرالية تستغرق من 3 إلى 6 أشهر 

وقال هاني زهران في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc إن إجراءات الطعن أمام المحكمة الفيدرالية تستغرق عادة ما بين 3 إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى أن المحكمة معروفة بصرامتها الشديدة وبتسميتها "مقبرة الطعون"، حيث لا تتجاوز نسبة قبول الطعون لديها 7%، إذ يتم قبول طعن واحد فقط من بين كل 14 طعنًا.

وأضاف أنه رغم هذه الصعوبة، فإن فريق الدفاع يتوقع قبول الطعن نظرًا لوجود ثوابت وأحكام سابقة في قضايا مشابهة تدعم موقف اللاعب، وهو ما شجّعهم على المضي قدمًا في الخطوة القانونية الجديدة. وأكد أن هناك تعاطفًا واسعًا من جماهير الكرة المصرية مع رمضان صبحي، معتبرًا أن اللاعب لا يستحق أن ينتهي مشواره بهذه الصورة، خاصة أنه  لم يتعاطَ أي مادة محظورة، وأن الدفاع يعمل لحماية تاريخه وسمعته.

وأوضح زهران أنه في حال رفض الطعن من المحكمة الفيدرالية، سيكون التصعيد هو الخطوة التالية، مشيرًا إلى وجود سوابق قانونية تسمح باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حالات مماثلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاني زهران رمضان صبحي المنشطات بيراميدز نادي بيراميدز

مواد متعلقة

6 مواجهات محلية ودولية مهمة يخوضها بيراميدز خلال شهر ديسمبر

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة

محامي رمضان صبحي يكشف خطوات الطعن أمام المحكمة الرياضية بعد "تحكيم المنشطات"

محامي رمضان صبحي: اللاعب حالته النفسية سيئة وهذه أسباب شكوى عمر هريدي للمحامين

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، كريمونيسي يتقدم على بولونيا 2-1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

الشتاء قادم، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

العينة لبول غير بشري، محامي رمضان صبحي يكشف مفاجآت جديدة في قضية المنشطات

عاصفة قادمة، ماذا سيحدث لأحزاب الموالاة بعد بطلان أغلب الدوائر وخسارة المقاعد أمام المستقلين

هاني زهران: المحكمة الفيدرالية "مقبرة" ونسبة قبول طعن رمضان صبحي لا تتخطى 7%

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بعدم القدرة على حل المشكلات

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads