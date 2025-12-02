هاني زهران: المحكمة الفيدرالية "مقبرة" ونسبة قبول طعن رمضان صبحي لا تتخطى 7%

18 حجم الخط

أكد هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، في قضية المنشطات، أن اللجوء للمحكمة الفيدرالية لن يوقف تنفيذ عقوبة الإيقاف الصادرة بحق اللاعب لمدة أربع سنوات، موضحًا أن رمضان سيظل موقوفًا لحين انتهاء نظر الطعن والرد عليه وتحديد موعد جلسة الاستماع.

إجراءات الطعن أمام الفيدرالية تستغرق من 3 إلى 6 أشهر

وقال هاني زهران في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc إن إجراءات الطعن أمام المحكمة الفيدرالية تستغرق عادة ما بين 3 إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى أن المحكمة معروفة بصرامتها الشديدة وبتسميتها "مقبرة الطعون"، حيث لا تتجاوز نسبة قبول الطعون لديها 7%، إذ يتم قبول طعن واحد فقط من بين كل 14 طعنًا.

وأضاف أنه رغم هذه الصعوبة، فإن فريق الدفاع يتوقع قبول الطعن نظرًا لوجود ثوابت وأحكام سابقة في قضايا مشابهة تدعم موقف اللاعب، وهو ما شجّعهم على المضي قدمًا في الخطوة القانونية الجديدة. وأكد أن هناك تعاطفًا واسعًا من جماهير الكرة المصرية مع رمضان صبحي، معتبرًا أن اللاعب لا يستحق أن ينتهي مشواره بهذه الصورة، خاصة أنه لم يتعاطَ أي مادة محظورة، وأن الدفاع يعمل لحماية تاريخه وسمعته.

وأوضح زهران أنه في حال رفض الطعن من المحكمة الفيدرالية، سيكون التصعيد هو الخطوة التالية، مشيرًا إلى وجود سوابق قانونية تسمح باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حالات مماثلة.

