أهلي 2007 يفوز على وادي دجلة بخماسية في دوري الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 فوزًا كبيرًا على ضيفه وادي دجلة، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب دار المدفعية، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة دوري الجمهورية.

مباراة الأهلي 2007 ووادي دجلة

افتتح أحمد الشيخ التسجيل للأهلي بتسديدة رائعة بباطن القدم، وأضاف زيدان ناجح الهدف الثاني بتسديدة أخرى مماثلة، قبل أن يسجل مصطفى بهجت الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 3 - 0.

وفي الدقائق الأولى من زمن الشوط الثاني تمكن بهجت من إضافة الهدف الرابع للأهلي، والثاني له برأسية رائعة، بعد عرضية متقنة من البديل عبد الرحمن رامي «مانو»، قبل أن يوقع بهجت بنفسه على «الهاتريك» ويسجل الهدف الخامس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

تشكيل أهلي 2007 أمام وادي دجلة

بدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد السيد.

الدفاع: عصام أحمد - مهاب وائل - يوسف رامي - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - عمر كمال - عمر أبو غزالة - محمد طه - أحمد الشيخ.

الهجوم: مصطفى بهجت.

وشارك عبد الرحمن رامي «مانو» بدلًا من مهاب وائل، ويوسف كامل بدلًا من زيدان ناجح، وزياد وائل بدلًا من أحمد الشيخ، ومختار مدحت بدلًا من يوسف رامي، وصالح موسى بدلًا من عمر كمال.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 31 نقطة من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، وعلى الزمالك 3 - 2، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 1، وتعادل مع الاتحاد 0 - 0، وفاز على بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 5 - 1، وعلى وادي دجلة 5 - 0، مسجلًا 35 هدفًا مقابل 9 أهداف في مرماه.

جدير بالذكر أن لقائي «أهلي 2007» أمام الإسماعيلي وطلائع الجيش ضمن الجولتين 14 و15 تم تأجيلهما إلى يومي 2 و8 يناير المقبل على الترتيب، بدلًا من موعدهما السابق والذي كان مقررا له يومي 22 و25 ديسمبر الجاري.

