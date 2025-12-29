الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أهلي 2007 يفوز على وادي دجلة بخماسية في دوري الجمهورية

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 فوزًا كبيرًا على ضيفه وادي دجلة، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب دار المدفعية، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة دوري الجمهورية.

مباراة الأهلي 2007 ووادي دجلة

افتتح أحمد الشيخ التسجيل للأهلي بتسديدة رائعة بباطن القدم، وأضاف زيدان ناجح الهدف الثاني بتسديدة أخرى مماثلة، قبل أن يسجل مصطفى بهجت الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 3 - 0.

وفي الدقائق الأولى من زمن الشوط الثاني تمكن بهجت من إضافة الهدف الرابع للأهلي، والثاني له برأسية رائعة، بعد عرضية متقنة من البديل عبد الرحمن رامي «مانو»، قبل أن يوقع بهجت بنفسه على «الهاتريك» ويسجل الهدف الخامس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

تشكيل أهلي 2007 أمام وادي دجلة

بدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد السيد.

الدفاع: عصام أحمد - مهاب وائل - يوسف رامي - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - عمر كمال - عمر أبو غزالة - محمد طه - أحمد الشيخ.

الهجوم: مصطفى بهجت.

وشارك عبد الرحمن رامي «مانو» بدلًا من مهاب وائل، ويوسف كامل بدلًا من زيدان ناجح، وزياد وائل بدلًا من أحمد الشيخ، ومختار مدحت بدلًا من يوسف رامي، وصالح موسى بدلًا من عمر كمال.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 31 نقطة من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، وعلى الزمالك 3 - 2، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 1، وتعادل مع الاتحاد 0 - 0، وفاز على بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 5 - 1، وعلى وادي دجلة 5 - 0، مسجلًا 35 هدفًا مقابل 9 أهداف في مرماه. 

جدير بالذكر أن لقائي «أهلي 2007» أمام الإسماعيلي وطلائع الجيش ضمن الجولتين 14 و15 تم تأجيلهما إلى يومي 2 و8 يناير المقبل على الترتيب، بدلًا من موعدهما السابق والذي كان مقررا له يومي 22 و25 ديسمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي وادي دجلة دوري الجمهورية بطولة دوري الجمهورية

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يفلت من فخ بلدية المحلة ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر، عبد الرؤوف يعلن فسخ عقد بنتايج والأبيض ينفي، الأهلي يعلن توقيع عقوبة مالية مضاعفة على اللاعبين

إحصائيات مهمة عن مباراة منتخب مصر وأنجولا، التاريخ يحسم المواجهة لصالح الفراعنة، وكتيبة حسام حسن الأعلى في القيمة التسويقية

منتخب الجزائر يفوز علي بوركينا فاسو ويتأهل إلي دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

بعد وداع كأس مصر، الأهلي يعلن توقيع عقوبة مالية مضاعفة على لاعبي الفريق

التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2025

الضعف التهديفي يفجر غضب الجماهير، أرقام مهاجمي الأهلي تكشف أسباب وداع كأس مصر

كأس الأمم الإفريقية، منتخب الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو بهدف بالشوط الأول

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

الأكثر قراءة

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

السد يكتسح الشمال بهاتريك رافا موخيكا في الدوري القطري

الدوري القطري، السد يتقدم على الشمال بهدف دون رد في الشوط الأول

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

زيلينسكي يرد على اتهامات روسيا باستهداف مقر إقامة بوتين ويطالب برد دولي

تفاصيل وشروط الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين جدد بالمحافظات

وزير الأوقاف يوضح كيفية مواجهة ظاهرة “الإلحاد” ويحدد أبرز أقسامه

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

وزير الأوقاف يوضح كيفية مواجهة ظاهرة “الإلحاد” ويحدد أبرز أقسامه

هل يجب الالتزام بالزي النبوي؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads