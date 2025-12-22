الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الاتحادين المصري والعربي للووشو كونغ فو

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
18 حجم الخط

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الإثنين، محاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو. 

محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025/ 2026

محافظ الإسماعيلية يعلن موعد تشغيل مدرستي الفنية التجارية والإمام علي للغات

 

الإعداد لاستقبال المعسكر التدريبي للتضامن الأولمبي 

 

وخلال اللقاء بحث المحافظ  الإعداد لاستقبال محافظة الإسماعيلية المعسكر التدريبي التابع للتضامن الأولمبي، والاتحاد الدولي للووشو كونغ فو للاعبين واللاعبات المقترح تأهيلهم من الدول الأفريقية، ضمن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار بالسنغال 2026م. 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

عدد المشاركين بالمعسكر 

 

وذلك بمشاركة 16 دولة أفريقية خلال الفترة من 1 حتي 8 فبراير 2026م بـ القرية الأولمبية بالإسماعيلية بحضور خبراء من الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

 

أبرز الحضور خلال اللقاء 

 

 حضر اللقاء اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، اللواء على القرقاري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو امين عام الاتحاد العربي للووشو كونغ فو، المهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، المقدم أحمد عبدالواحد عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للووشو كونغ، والدكتور أحمد السيد البكاتوشي المدير التنفيذي للاتحاد المصري والعربي والافريقي للووشو كونغ فو.

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باستضافة الإسماعيلية، للمعسكر التدريبي التابع للتضامن الأولمبي والاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، للاعبين واللاعبات المقترح تأهيلهم من الدول الإفريقية، ضمن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار بالسنغال 2026م، بمشاركة 16 دولة أفريقية خلال الفترة من 1 حتي 8 فبراير 2026م بالقرية الأولمبية بالإسماعيلية بحضور خبراء من الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

بجانب مناقشة مقترح استضافة محافظة الإسماعيلية، البطولة الأفريقية السابعة للووشو كونغ فو للشباب والناشئين، إحدى المحطات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار بالسنغال 2026م، واقتراح إقامتها بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 9 حتي 14 فبراير 2026م  ومتوقع مشاركة 14 دولة أفريقية بالمنافسات.

 

ووجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لخروج المعسكر التدريبي بصورة مثالية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للاتحاد المصري للووشو كونغ فو، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافة الإسماعيلية للبطولة الإفريقية.

 

ومن جانبه، وجه المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال ودعمه الدائم للاتحاد المصري للووشو كونغ فو، وأهدي اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، درع الاتحاد المصري للووشو كونغ فو ، تقديرا لدعمه الدائم وما يتم من إنجازات وتطوير دائم بمحافظة الإسماعيلية لاستقبال كافة الفرق والمنتخبات الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو الاسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025/ 2026

محافظ الإسماعيلية يعلن موعد تشغيل مدرستي الفنية التجارية والإمام علي للغات

قيادات أوقاف الإسماعيلية تشرف على اختبارات حفظ المتون

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وزامبيا في الشوط الأول

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان (صور)

بعد غيبوبة لأكثر من شهرين، وفاة طالب جامعى إثر تناوله جرعات مصل الكلب بالمنوفية

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

المصري يكتسح دكرنس برباعية في كأس مصر

"الزراعة" تنفي علاقة "النمل الأبيض" بانهيار منازل في الأقصر وتوضح الأسباب الحقيقية

فضيحة داخل مكتب نتنياهو، مستشاروه تلقوا رشوة لكشف معلومات عن جيش الاحتلال وتشويه صورة مصر

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سُمي شهر رجب بـ"الفرد ومضر"؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

باحث بالأزهر يوضح حكم فضل شهر رجب (فيديو)

هل يجوز تغطية جزء من الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads