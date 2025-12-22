محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الاتحادين المصري والعربي للووشو كونغ فو

18 حجم الخط

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الإثنين، محاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

الإعداد لاستقبال المعسكر التدريبي للتضامن الأولمبي

وخلال اللقاء بحث المحافظ الإعداد لاستقبال محافظة الإسماعيلية المعسكر التدريبي التابع للتضامن الأولمبي، والاتحاد الدولي للووشو كونغ فو للاعبين واللاعبات المقترح تأهيلهم من الدول الأفريقية، ضمن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار بالسنغال 2026م.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

عدد المشاركين بالمعسكر

وذلك بمشاركة 16 دولة أفريقية خلال الفترة من 1 حتي 8 فبراير 2026م بـ القرية الأولمبية بالإسماعيلية بحضور خبراء من الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

أبرز الحضور خلال اللقاء

حضر اللقاء اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، اللواء على القرقاري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو امين عام الاتحاد العربي للووشو كونغ فو، المهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، المقدم أحمد عبدالواحد عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للووشو كونغ، والدكتور أحمد السيد البكاتوشي المدير التنفيذي للاتحاد المصري والعربي والافريقي للووشو كونغ فو.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باستضافة الإسماعيلية، للمعسكر التدريبي التابع للتضامن الأولمبي والاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، للاعبين واللاعبات المقترح تأهيلهم من الدول الإفريقية، ضمن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار بالسنغال 2026م، بمشاركة 16 دولة أفريقية خلال الفترة من 1 حتي 8 فبراير 2026م بالقرية الأولمبية بالإسماعيلية بحضور خبراء من الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

بجانب مناقشة مقترح استضافة محافظة الإسماعيلية، البطولة الأفريقية السابعة للووشو كونغ فو للشباب والناشئين، إحدى المحطات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار بالسنغال 2026م، واقتراح إقامتها بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 9 حتي 14 فبراير 2026م ومتوقع مشاركة 14 دولة أفريقية بالمنافسات.

ووجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لخروج المعسكر التدريبي بصورة مثالية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للاتحاد المصري للووشو كونغ فو، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافة الإسماعيلية للبطولة الإفريقية.

ومن جانبه، وجه المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال ودعمه الدائم للاتحاد المصري للووشو كونغ فو، وأهدي اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، درع الاتحاد المصري للووشو كونغ فو ، تقديرا لدعمه الدائم وما يتم من إنجازات وتطوير دائم بمحافظة الإسماعيلية لاستقبال كافة الفرق والمنتخبات الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.