محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025/ 2026

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

موعد بدء الامتحانات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم ١٠ يناير ٢٠٢٦، وتستمر حتى ١٤ يناير ٢٠٢٦، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من ١٠ يناير ٢٠٢٦، وتستمر حتى ١٤ يناير ٢٠٢٦.

موعد امتحانات الشهادات العامة

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة، والتربية الخاصة اعتبارًا من ١٥ يناير ٢٠٢٦ وتستمر حتى ٢٢ يناير ٢٠٢٦.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية "عام" يوم ١٠ يناير وتستمر حتى ١٤ يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من يوم ١٠ يناير ٢٠٢٦ وتستمر حتى ٢٢ يناير ٢٠٢٦.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وعلى صعيد أخر استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محاور خطة وزارة التربية والتعليم للعام 2026، والتي تستهدف استكمال مسار الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وتحقيق الاستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد وزير التربية والتعليم أن خطة 2026 ترتكز على حزمة من المحاور الاستراتيجية المتكاملة، التي تضع الطالب والمعلم في قلب عملية التطوير، وتعزز من كفاءة الإدارة التعليمية، وتدعم التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة داخل المنظومة.

تطوير إطار المنهج المصري والكتب المدرسية

وأوضح أن الخطة تتضمن تطوير إطار المنهج المصري الأساسي (EB) وتحديث الكتب المدرسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويضمن تقديم محتوى تعليمي حديث، متوازن، ومبني على الكفاءات، يسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل والابتكار لدى الطلاب.

تحديث كتب العلوم وفق معايير دولية

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تستهدف تحديث كتب العلوم المدرسية من خلال محتوى علمي وطني ودولي معزز، يراعي الدقة العلمية، ويعتمد على أساليب تعليم حديثة تواكب التطورات العالمية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم في المواد العلمية.

تأهيل المعلمين وإطلاق دبلومة ما قبل الخدمة

وأكد وزير التربية والتعليم أن خطة 2026 تشمل إطلاق دبلومة ما قبل الخدمة للمعلمين لمدة عام كامل، إلى جانب إنشاء نظام وطني لإصدار تراخيص مزاولة مهنة التعليم، وذلك بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية محلية ودولية، بهدف رفع كفاءة المعلمين، وتوحيد المعايير المهنية، وضمان جودة الأداء داخل الفصول الدراسية.

