محافظ الإسماعيلية يعلن موعد تشغيل مدرستي الفنية التجارية والإمام علي للغات

أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية عن بدء العمل بالمدرستين الفنية التجارية والإمام على بن أبى طالب للغات مع بداية الفصل الدراسي الثاني وذلك عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمدرستين، وذلك بعد توقفهم لسنوات، مما يسهم فى خفض الكثافة الطلابية بالفصول، ويرفع المعاناة عن أولياء الأمور.



وأشاد محافظ الإسماعيلية، بجهود هيئة الأبنية التعليمية في إنجاز الأعمال، ومستوى الإنشاءات التي أقيمت، مما يؤثر بشكل إيجابي على سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد المدرستين خلال جولة ميدانية

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أجرى اليوم الإثنين، جولة ميدانية لمتابعة أعمال إنشاء المدرسة الفنية التجارية المتقدمة بامتداد شارع المدارس بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وأعمال الإحلال الجزئي والصيانة بمدرسة الإمام علي بن أبي طالب الرسمية للغات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، بجانب متابعة سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد مصطفى الخياط الرسمية للغات.

جانب من الجولة، فيتو

أبرز الحضور خلال الجولة

وجاء ذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، المهندس مصطفى عبد الفراج مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، العميد عفت راغب معاون المحافظ للمتابعة الميدانية، اللواء إبراهيم أنور رئيس حي ثالث الإسماعيلية.

متابعة الأعمال الإنشائية

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته، بمتابعة أعمال إنشاء المدرسة الفنية التجارية المتقدمة، والتي تقام على مساحة ٥٩٧٣ متر مربع، وتتكون من دور أرضي و٣ أدوار علوية، وتضم ٣٠ فصل دراسي، بالإضافة إلى المعامل، والمكاتب الإدارية، ودورات المياه.

وقام "أكرم" ومرافقوه، بمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد مصطفى الخياط الرسمية للغات، ووجه الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية بمعاونة إدارة المدرسة في أعمال النظافة العامة داخل المدرسة.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد أعمال الإحلال الجزئي والصيانة بمدرسة الإمام علي بن أبي طالب الرسمية للغات، والتي تقام على مساحة ٧١١٤ متر مربع، وتتكون من دور أرضي و٤ أدوار علوية، وتضم ٧٤ فصل "من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية"، بجانب المكاتب الإدارية، المعامل المختلفة، ودورات المياه.

