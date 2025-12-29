تفاصيل محاولة أوكرانية لاستهداف مقر إقامة بوتين، وموسكو تتوعد بالرد

18 حجم الخط

بوتين، أعلنت وكالة إنترفاكس الروسية أن أوكرانيا حاولت استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة نوفجورود، في تطور لافت يعكس تصاعد التوترات الأمنية، وذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

موسكو تتابع واقعة الهجوم الأوكراني على مقر بوتين وسط إجراءات أمنية مشددة

وأشارت الوكالة إلى أن الجهات المختصة في روسيا باشرت التعامل مع الحادث، في ظل إجراءات أمنية مكثفة حول المقار السيادية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو الخسائر المحتملة.

لافروف: سنرد على محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

وفي رد رسمي، قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن روسيا سترد على محاولة أوكرانيا مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين في نوفجورود، مؤكدًا أن موسكو لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف القيادة الروسية أو أمن الدولة.

تحذير من تصعيد جديد في الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وأكد وزير الخارجية الروسي أن هذه المحاولة تمثل تصعيدًا خطيرًا في مسار الأزمة، محملًا الجانب الأوكراني مسؤولية تداعيات أي خطوات عدائية مستقبلية، ومشيرًا إلى أن الرد الروسي سيكون حاسمًا ومتناسبًا مع حجم التهديد.

توتر متزايد على وقع تطورات ميدانية وسياسية بين روسيا وأوكرانيا

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأزمة الروسية الأوكرانية تصعيدًا متواصلًا على المستويين العسكري والسياسي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة خلال المرحلة المقبلة.

