خارج الحدود

أجرى عمليتين جراحيتين، رجل الأمن السعودي منقذ المعتمر بالحرم المكي يروي تفاصيل لحظة الحياة والموت

رجل الأمن السعودي
رجل الأمن السعودي ريان بن سعيد العسيري، فيتو
كشف رجل الأمن السعودي ريان بن سعيد العسيري، تفاصيل استجابته السريعة لـ إنقاذ معتمر من السقوط من الأدوار العلوية فى الحرم المكي.

 

ظهور رجل الأمن السعودي ريان بن سعيد العسيري

وقال رجل الأمن السعودي ريان بن سعيد العسيري، الذي يرقد في المستشفى لتلقي العلاج عقب تعرضه لإصابات متفرقة نتيجة سقوط معتمر على جسده، أن شعوره العالي بالمسؤولية تجاه ضيوف الرحمن دفعني للتدخل الفوري دون التفكير في سلامتي الشخصية، وفق ما نقلت عنه قناة "العربية" السعودية.

وتابع ريان العسيري منقذ المعتمر فى الحرم المكي، أن أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام يمثلان أولوية قصوى وخطًا أحمر لرجال الأمن، مشددًا على عدم وجود مجال للتهاون تجاه حماية ضيوف الرحمن مهما كانت الظروف.

وأوضح رجل الأمن المكلف بالخدمة فى الحرم المكي، أنه تعرّض إلى خلع في الركبة وكسرين في الساق، وأجرى عمليتين جراحيتين تكللتا بالنجاح.

تفاصيل محاولة معتمر التخلص من حياته فى الحرم المكي 

واستطرد: "قمت بواجبي في خدمة ضيوف الرحمن، وأحمد الله أنني كنت في الوقت والمكان المناسبين لإنقاذ حياة هذا الإنسان، وأسأل الله له الشفاء"، مؤكدًا أن هذا التصرف ليس غريبًا على أي مواطن سعودي، بل يُعد شرفًا وواجبًا وطنيًا.

وكان الأمن العام السعودي، قال فى بيان وقتها، باشرت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام حالة إقدام شخص على إلقاء نفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام.

 وأثناء محاولة رجل الأمن التدخل لإنقاذه تعرض للإصابة، ونُقل رجل الأمن والشخص المعني إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية.
 

ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

وزير الداخلية يبحث مع وزير الحج والعمرة السعودي تعزيز التعاون وتيسيرات الحجاج

 

 


 

