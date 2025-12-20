السبت 20 ديسمبر 2025
بنتايك يحتفل بعقد قرانه على نجلة أحمد سليمان (صور)

عقد قران بنتايك
عقد قران بنتايك
احتفل محمود بنتايك لاعب منتخب المغرب ونادي الزمالك بعقد قرانه على نجلة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وعقد لاعب منتخب المغرب المتوج بلقب كاس العرب في قطر قبل أيام قليلة قرانه في وزارة العدل، بالتحديد في مصلحة الشهر العقاري في حضور مجموعة من الأهل والأصدقاء.

تعليق أحمد سليمان علي أزمة بنتايك

ومن جهة أخرى قال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية سابقة:" مهم أن نفصل الأمور الشخصية عن النادي، القصة أن بنتايك إنسان مؤدب ومثقف ومحترم ومتعلم، ولم أجد تلك الأخلاق في كثير من الشباب".

وتابع: لست مسئولًا عن ملفه مع نادي الزمالك، هناك نظام في النادي ومشرفون وإدارة كرة، وهذا شيء جيد وتم توضيحه

 

الزمالك يتمسك بمحمود بنتايك

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن أزمة المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق على وشك الانتهاء.

وكان محمود بنتايك تقدم بإنذار لنادي الزمالك تمهيدا لفسخ عقده بسبب عدم الانتظام في دفع مستحقاته المتأخرة.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك تواصلوا مع وكيل بنتايك لحل أزمته ودفع جزء من مستحقاته خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك متمسك باللاعب ويرفض رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

