مصرع طالب أمام مدرسة في عزبة أبو داود العنب بأجا في الدقهلية

لقي طالب في العقد الأول من العمر مصرعه، بسبب سيارة مسرعة صدمته أمام مدرسة الشهيد عاطف محمد سلامة الابتدائية في محافظة الدقهلية.

مصرع طالب أمام مدرسة في الدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طالب أمام مدرسة في عزبة أبو داود العنب مركز أجا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع محمد شريف محمد حسني 12 سنة، حيث وصل مستشفى أجا المركزي جثة هامدة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

