حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة

قالت حركة حماس اليوم الإثنين: ما زلنا نثق بقدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة والمنطقة لأنه يستطيع إلزام الاحتلال بذلك.

وأضافت حركة حماس: ندعو الرئيس ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ومؤخرا، أفادت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر، بأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة لن تبدأ قبل إعادة جثمان آخر رهينة إسرائيلي.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، غازي حمد، الأربعاء الماضي، إنه لا توجد معلومات مؤكدة بشأن الجثة الأخيرة للأسير الإسرائيلي، مؤكدًا أنهم مستمرون في البحث عن أي بيانات تمكنهم من العثور عليها وتسليمها وفق الإجراءات المتفق عليها.

حماس تكشف عن رصد 900 خرقا للاحتلال في غزة منذ الاتفاق

وأضاف حمد أن حركة حماس سجلت نحو 900 خرق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أن هذه الخروقات تشمل تحركات عسكرية واعتداءات على المدنيين، وهي مؤشر على استمرار التوتر رغم التفاهمات القائمة.

حماس: ملتزمون بالاتفاقيات والتفاهمات حرصا على المدنيين في غزة

وأكد عضو المكتب السياسي أن حماس تتابع الوضع عن كثب وتعمل على توثيق جميع الانتهاكات، مع الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات التي تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على التهدئة في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات المبرمة.

