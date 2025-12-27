إسرائيل تعترف بفشل الاستخبارات في اختراق حماس على مدى 20 عاما

18 حجم الخط

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير لها اليوم السبت، أن المخابرات الإسرائيلية فشلت في تجنيد أي قيادي أو مسؤول في الجناح العسكري أو السياسي لحركة حماس منذ الانسحاب من غزة أو في اختراق الحركة.

صحيفة عبرية: مخابرات إسرائيل فشلت في تجنيد أي قيادي أو مسؤول بحماس منذ الانسحاب من غزة عام 2005



وأضافت الصحيفة أن جميع عملاء إسرائيل في غزة لم يبلغوا عن رصد أي تحركات قبل هجوم 7 أكتوبر.

وأفادت الصحيفة بأنه في عام 2018 وبعد اكتشاف حماس لوحدة من "سييرت ماتكال" في غزة، نجحت الحركة في التعرف على الكثير من أساليب الاستخبارات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه وعلى مدار السنوات الماضية استطاعت حماس إفشال محاولات تل أبيب إدخال عملاء إلى غزة عبر الحدود البرية أوعبر البحر.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن المؤسسة العسكرية تعترف بأن جهاز الأمن العام (الشاباك)، والوحدة 504، والموساد لم تشغل أي عملاء بارزين في قيادة التنظيم عسكريا أو سياسيا، طوال عشرين عاما تقريبا.

محاولات التجسس الإسرائيلية على حماس

وتقول الصحيفة: "كيف يعقل أن إسرائيل التي تملك القدرة على تشغيل عملاء وامتلاك قدرات في إيران على بعد آلاف الكيلومترات، لم تكن على دراية بما يجري على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب كتلة دان، بل وأكثر من ذلك في قطاع غزة الذي سيطرت عليه إسرائيل لسنوات طويلة؟".

وتضيف "يديعوت أحرونوت": "كيف لا تملك إسرائيل مئات العملاء في قطاع غزة لإرسال رسالة بسيطة، تبدو بريئة، عندما يغادر قائد حماس منزله في ساعات الصباح الباكر؟.. كيف يعقل ألا يكون لدى إسرائيل عدد كاف من العملاء حتى وإن كان عددهم محدودا لإيصال تحذير؟".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.