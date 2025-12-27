السبت 27 ديسمبر 2025
إسرائيل تعترف بفشل الاستخبارات في اختراق حماس على مدى 20 عاما

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير لها اليوم السبت، أن المخابرات الإسرائيلية فشلت في تجنيد أي قيادي أو مسؤول في الجناح العسكري أو السياسي لحركة حماس منذ الانسحاب من غزة أو في اختراق الحركة.

صحيفة عبرية: مخابرات إسرائيل فشلت في تجنيد أي قيادي أو مسؤول بحماس منذ الانسحاب من غزة عام 2005
 

وأضافت  الصحيفة أن جميع عملاء إسرائيل في غزة لم يبلغوا عن رصد أي تحركات قبل هجوم 7 أكتوبر.

وأفادت الصحيفة بأنه في عام 2018 وبعد اكتشاف حماس لوحدة من "سييرت ماتكال" في غزة، نجحت الحركة في التعرف على الكثير من أساليب الاستخبارات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه وعلى مدار السنوات الماضية استطاعت حماس إفشال محاولات تل أبيب إدخال عملاء إلى غزة عبر الحدود البرية أوعبر البحر.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن المؤسسة العسكرية تعترف بأن جهاز الأمن العام (الشاباك)، والوحدة 504، والموساد لم تشغل أي عملاء بارزين في قيادة التنظيم عسكريا أو سياسيا، طوال عشرين عاما تقريبا.

محاولات التجسس الإسرائيلية على حماس

وتقول الصحيفة: "كيف يعقل أن إسرائيل التي تملك القدرة على تشغيل عملاء وامتلاك قدرات في إيران على بعد آلاف الكيلومترات، لم تكن على دراية بما يجري على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب كتلة دان، بل وأكثر من ذلك في قطاع غزة الذي سيطرت عليه إسرائيل لسنوات طويلة؟".

وتضيف "يديعوت أحرونوت": "كيف لا تملك إسرائيل مئات العملاء في قطاع غزة لإرسال رسالة بسيطة، تبدو بريئة، عندما يغادر قائد حماس منزله في ساعات الصباح الباكر؟.. كيف يعقل ألا يكون لدى إسرائيل عدد كاف من العملاء حتى وإن كان عددهم محدودا لإيصال تحذير؟".

حماس إسرائيل غزة المخابرات الاسرائيلية الشاباك الموساد

