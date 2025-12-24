الأربعاء 24 ديسمبر 2025
خارج الحدود

حماس: لا معلومات مؤكدة عن جثة الأسير الإسرائيلي والاحتلال ارتكب 900 خرقا

حماس: لا معلومات
حماس: لا معلومات مؤكدة عن جثة الأسير الإسرائيلي
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، غازي حمد، إنه لا توجد معلومات مؤكدة بشأن الجثة الأخيرة للأسير الإسرائيلي، مؤكدًا أنهم مستمرون في البحث عن أي بيانات تمكنهم من العثور عليها وتسليمها وفق الإجراءات المتفق عليها.

حماس تكشف عن رصد 900 خرقا للاحتلال في غزة منذ الاتفاق

وأضاف حمد أن حركة حماس سجلت نحو 900 خرق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أن هذه الخروقات تشمل تحركات عسكرية واعتداءات على المدنيين، وهي مؤشر على استمرار التوتر رغم التفاهمات القائمة.

 

حماس: ملتزمون بالاتفاقيات والتفاهمات حرصا على المدنيين في غزة

وأكد عضو المكتب السياسي أن حماس تتابع الوضع عن كثب وتعمل على توثيق جميع الانتهاكات، مع الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات التي تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على التهدئة في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقات المبرمة.

يأتي هذا فيما أكد القيادي في حركة حماس، خليل الحية، خلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن استمرار الخروق الإسرائيلية المتكررة تهدف إلى تقويض التفاهمات القائمة بين الأطراف، مشددًا على ضرورة احترام الاتفاقيات لضمان استقرار الوضع في قطاع غزة.

وأشار الحية إلى أن أي انتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات المبرمة والحفاظ على وقف إطلاق النار والتفاهمات الإنسانية في القطاع.

