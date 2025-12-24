ويتكوف يبلغ الوسطاء ببدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة يناير المقبل

18 حجم الخط

اتفاق غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، أبلغ الوسطاء الدوليين بأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ في يناير المقبل، موضحًا أن الخطوة تهدف إلى تعزيز التفاهمات السابقة وضمان استمرار التهدئة في القطاع.

إعلام عبري يوضح ملامح المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن المرحلة الثانية وفق خطة ترامب تشمل تفعيل التزامات محددة للطرفين، بما فيها فتح الممرات الإنسانية واستمرار وصول المساعدات، إضافة إلى مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، في خطوة تهدف إلى تثبيت الاستقرار وتقليل أي احتمالات لتصعيد جديد.

ولفت الإعلام إلى أن الوسطاء الدوليين يلعبون دورًا محوريًا في متابعة تطبيق الاتفاقيات والتأكد من التزام الأطراف، بما يعزز الثقة ويتيح التحضير للخطوات التالية في مسار التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة.

ترامب: سنتخذ قرار مجلس غزة في التوقيت المناسب.. والاهتمام الدولي غير مسبوق

في وقت سابق، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحًا جديدًا، بعدما أعلن أن الإدارة الأمريكية تستعد للكشف عن «مجلس السلام الخاص بغزة» خلال العام المقبل، في خطوة وصفها بأنها ستكون محورية في تحديد مستقبل القضية الفلسطينية ومسار التهدئة في القطاع.

وقال ترامب إن واشنطن تعمل على إعداد الإطار النهائي للمجلس الجديد الخاص بغزة، مشيرًا إلى أن “جميع الدول ترغب في أن تكون جزءًا منه”، في إشارة منه إلى حجم الاهتمام العالمي بالمشاركة في أي ترتيبات سياسية أو أمنية تخص غزة بعد الحرب.

