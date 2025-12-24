منذ الفجر، إسرائيل تشن غارات جوية على مناطق متفرقة شرق وجنوب غزة وتلاحق مقاتلي حماس

18 حجم الخط

شنت مقاتلات إسرائيلية عدة غارات جوية على مناطق متفرقة شرقي مدينة غزة، وتحديدًا في حيّ التفاح، الذي يشهد منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء قصفًا جويًا عنيفًا ومتواصلًا، دون وضوح طبيعة الأهداف المستهدفة، علمًا بأن هذه المناطق تقع ضمن ما يُعرف بالمنطقة الصفراء الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

إطلاق نار كثيف من الدبابات والزوارق الحربية التي اقتربت من سواحل مدينة رفح

وفي جنوب القطاع، قصفت الدبابات الإسرائيلية بعدة قذائف مدفعية مناطق متفرقة في المنطقة الفاصلة بين محور موراج ومنطقة المواصي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات والزوارق الحربية التي اقتربت من سواحل مدينة رفح، بمشاركة الطائرات المسيرة.

فيما أكد شهود عيان بحسب العربية الحدث، أن الطيران الإسرائيلي استهدف خمسة مواقع في مناطق متفرقة بمحافظة رفح، لا سيما في محيط حيّ الجنينة، في ظل عمليات بحث متواصلة ينفذها الجيش الإسرائيلي عن مقاتلي حماس داخل أنفاق رفح.

افتقار الخيام لأدنى مقومات الحماية من برد الشتاء أو حرّ الصيف

أما على الصعيد الإنساني، فتتفاقم معاناة النازحين مع انخفاض درجات الحرارة، في ظل افتقار الخيام لأدنى مقومات الحماية من برد الشتاء أو حرّ الصيف، حيث لا تزال آلاف العائلات تفترش الأرض وتلتحف السماء.

خروقات اتفاق وقف إطلاق النار

يذكر أن تلك الخروقات الإسرائيلية شبه اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ العاشر من أكتوبر الماضي، تأتي في ظل مساعي الولايات المتحدة إلى الانتقال للمرحلة الثانية من "خطة السلام"، وسط تأكيدات إسرائيلية بأنها ستكون "معقدة".

وكانت إسرائيل أكدت سابقًا أنها لن تقبل بالانتقال إلى المرحلة التالية قبل حل مسألة "مقاتلي حماس" العالقين في رفح، والذين لا يعرف عددهم على وجه التحديد، إلا أنه يقدر بنحو 200 مقاتل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.