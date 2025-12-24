الأربعاء 24 ديسمبر 2025
حماس تحذر من استمرار خرق إسرائيل للتفاهمات القائمة

خليل الحية
خليل الحية
أكد القيادي في حركة حماس، خليل الحية، خلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن استمرار الخروق الإسرائيلية المتكررة تهدف إلى تقويض التفاهمات القائمة بين الأطراف، مشددًا على ضرورة احترام الاتفاقيات لضمان استقرار الوضع في قطاع غزة.

خليل الحية: الانتهاكات الإسرائيلية تؤدي لتصعيد الأوضاع الأمنية

وأشار الحية إلى أن أي انتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات المبرمة والحفاظ على وقف إطلاق النار والتفاهمات الإنسانية في القطاع.

خليل الحية: حماس تلتزم بالمسار التفاوضي

وأكد خليل الحية أن حركة حماس ملتزمة بالحفاظ على التفاهمات القائمة والسعي لتثبيتها، مع الاستمرار في الحوار مع الوسطاء الدوليين لضمان استدامة التهدئة وفتح مسارات التعاون الإنساني دون أي انتهاك يضر بالسكان المدنيين.

 

يأتي هذا فيما شنت مقاتلات إسرائيلية عدة غارات جوية على مناطق متفرقة شرقي مدينة غزة، وتحديدًا في حيّ التفاح، الذي يشهد منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء قصفًا جويًا عنيفًا ومتواصلًا، دون وضوح طبيعة الأهداف المستهدفة، علمًا بأن هذه المناطق تقع ضمن ما يُعرف بالمنطقة الصفراء الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وفي جنوب القطاع، قصفت الدبابات الإسرائيلية بعدة قذائف مدفعية مناطق متفرقة في المنطقة الفاصلة بين محور موراج ومنطقة المواصي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات والزوارق الحربية التي اقتربت من سواحل مدينة رفح، بمشاركة الطائرات المسيرة.

