3 خيارات صعبة تواجه خطة ترامب لإعادة إعمار غزة.. نتنياهو يسعى للحصول على ضوء أخضر لمهاجمة "حماس" و"حزب الله".. والمرحلة الأولى تحتاج إلى أكثر من 90 مليون دولار

مع استمرار الوضع الإنساني المتدهور في غزة، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه مطالبا باتخاذ قرار عاجل من بين ثلاث خطط لإعادة إعمار القطاع الذي جرى تدميره خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، وسط ظروف أمنية وسياسية معقدة.

ويؤكد مقال رأي نشره موقع "ذا ناشيونال إنترست" أن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة تحتاج إلى دفعة قوية خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة في 29 ديسمبر الجاري.

وبحسب المقال، الذي كتبه المسئول الأسبق عن لجنة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في العراق بوزارة الخارجية الأمريكية توماس ووريك، فإن هناك كثيرا من التحركات التي تجري خلف الكواليس، لكن ترامب بات مضطرا الآن للاختيار بين ثلاث خيارات متعارضة.

ترامب لن يقبل رؤية نتنياهو لاستهداف حماس وحزب الله معا

الخيار الأول يتمثل في الرؤية التي من المرجح أن يدفع بها نتنياهو، والمتمثلة في حصوله على موافقة ترامب لشن عمل عسكري ضد "حماس".

ويقول الكاتب: المنطق الاستراتيجي هنا أن إضعاف "حماس" أكثر سيجعلها عاجزة في نهاية المطاف عن تعطيل خطة السلام؛ لكن ذلك سيؤدي إلى سقوط قتلى من الإسرائيليين وعدد كبير من سكان غزة، إضافة إلى تعطيل المساعدات الإنسانية، كما أن المدة الزمنية اللازمة لذلك غير واضحة.

كما يتردد أن نتنياهو يريد دعما أميركيا لضرب برنامج الصواريخ الإيراني الذي تعمل طهران على إعادة بنائه، وقد يطلب أيضا موافقة ترامب على استهداف "حزب الله" إذا رفض تسليم سلاحه للجيش اللبناني. وربما يوافق ترامب على أحد هذه الطروحات، لكنه لن يوافق عليها جميعا، بحسب ووريك.

رؤية معهد توني بلير

يضيف الكاتب: أما الخيار الثاني فهو الخطة التي أعدها معهد توني بلير الصيف الماضي؛ وتظهر مسودة مسربة نشرتها صحيفة "هآرتس" في سبتمبر 2025 وجود "إدارة تنفيذية" دولية صغيرة تضم خمسة "مفوضين" تشرف على "هيئة تنفيذية فلسطينية" تتولى فعليا إدارة غزة. وتمنح هذه الخطة الفلسطينيين المحليين، غير المرتبطين بحماس، مسؤوليات كبيرة؛ إلا أن المسودة المسربة ضعيفة فيما يتعلق بكيفية نزع سلاح حماس.

90 مليون دولار في السنة الأولى ميزانية ضعيفة لبدء إعادة الإعمار

ويضيف: تنص الخطة على انتشار جزئي خلال العامين الأولين، على أن تبدأ العمليات الكاملة في العام الثالث، وهو وقت متأخر جدا. كما أن آليات التدقيق والرقابة تبدو محدودة الموارد. ويعد الفساد سببا رئيسيًا لعدم ثقة كثير من الفلسطينيين بالسلطة الفلسطينية في رام الله، وإذا تكررت هذه الإخفاقات فإن دعم إعادة إعمار غزة سيتلاشى سريعا.

وبميزانية إجمالية لا تتجاوز 90 مليون دولار في السنة الأولى، تبدو الخطة غير كافية للإشراف على حجم العمل المطلوب لبدء إعادة الإعمار المادي والاجتماعي في غزة. ومن شبه المؤكد أن هذه الخطة قد جرى تحسينها منذ سبتمبر، لكن ترامب سيرغب في معرفة ما إذا كانت هذه المشكلات قد عولجت بالفعل، وفق المقال المنشور على موقع "ذا ناشيونال إنترست".

"نظام إمدادات غزة" قد يكون الأفضل رغم الصعوبات

يقول الكاتب: أما الخيار الثالث، والذي يتمثل "نظام إمدادات غزة"، الذي طوره أمريكيون يعملون تحت إشراف مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيعتمد على رأس المال الخاص لإطلاق عملية إعادة الإعمار المادي والاجتماعي في شرق الخط الأصفر، مع الاستعانة بشركات أمن خاصة لأداء مهام لا ترغب قوة الاستقرار الدولية في توليها.

ويرى ووريك أن "هذا الخيار يساعد على تجاوز عقبتين رئيسيتين؛ الأولى أن الحكومات العربية لم تقدم فعليا مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة، والثانية أن شركات الأمن الخاصة مستعدة للعمل في غزة في وقت تصر فيه الولايات المتحدة على عدم نشر قوات أمريكية على الأرض، بينما ترفض دول أخرى إرسال جنودها لمواجهة حماس.

غزة تحتاج إلى إجراءات أمن قوية

ويتابع: بحسب تقرير لصحيفة "ذا جارديان"، سيجري تعويض المستثمرين التابعين للقطاع الخاص عن تمويلهم الأولي لإعادة الإعمار من خلال رسوم أو ضرائب تفرض على شاحنات المساعدات والتجارة الداخلة إلى غزة؛ لكن ذلك يتطلب ضمان وجود إجراءات أمنية قوية.

ويختم الكاتب مقاله قائلا: على ترامب أن يوافق على خطة تبدأ فورا، وبصورة عاجلة، إعادة الإعمار المادي والاجتماعي لغزة. ويظل نموذج "نظام إمدادات غزة"، رغم كل قيوده، أفضل خيار متاح حاليا لإطلاق حد أدنى من الأمن وإعادة الإعمار في ما لا يقل عن نصف القطاع.

