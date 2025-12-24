حماس ترد على مزاعم إسرائيل بشأن انفجار وقع في رفح الفلسطينية

18 حجم الخط

أكدت حركة حماس، في بيان لها مساء اليوم، أنها حذرت مسبقًا من وجود مخلفات الحرب في منطقة رفح الفلسطينية وغيرها، مشددة على أنها ليست مسئولة عن هذه المخلفات منذ بدء تطبيق الاتفاق، وذلك في إشارة إلى الإجراءات الأمنية والاتفاقات الميدانية التي تم تنفيذها بعد التهدئة الأخيرة.

موقع انفجار رفح الفلسطينية وغياب الفلسطينيين

وأوضحت حركة حماس أن انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن هناك أي وجود لفلسطينيين في المكان وقت وقوع الحادث، مؤكدة أن المدنيين لم يتضرروا وأن الانفجار لا ينسب للحركة.

دعوة حماس لوقف اختلاق المبررات الإسرائيلية للتصعيد

ودعت حماس المجتمع الدولي ووسائل الإعلام إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم اختلاق الذرائع للاستمرار في التصعيد، محذرة من أن أي محاولة لتبرير عمليات هجومية جديدة قد تقوض اتفاق وقف إطلاق النار وتزيد التوتر في القطاع، مع التأكيد على التزام حماس بالتهدئة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وسائل إعلام عبرية: انفجار عبوة ناسفة يستهدف ناقلة جند إسرائيلية في رفح

وزعمت وسائل إعلام عبرية وقوع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت ناقلة جند مدرعة تقل جنودًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عناصر من الجيش الإسرائيلي بحسب ما أورد موقع "حدشوت لفني كولام" العبري.

تحليق مروحيات الاحتلال في موقع الانفجار وإجراءات الإخلاء

وأشار الموقع إلى أن العبوة انفجرت أثناء مرور المدرعة في رفح الفلسطينية، فيما تم رصد تحليق مروحية تابعة لجيش الاحتلال في أجواء وسط فلسطين المحتلة بعد دقائق من الحادث، في ما اعتُبر مؤشرًا على تنفيذ عمليات إخلاء المصابين ونقلهم إلى المراكز الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.