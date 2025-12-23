حماس: تصريحات كاتس تفضح نوايا الاحتلال الاستيطانية والالتفاف حول خطة ترامب

18 حجم الخط

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير أهالي قطاع غزة تفضح بشكل واضح النوايا الاستيطانية للاحتلال، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعكس مخططًا يستهدف تغيير الواقع الديموجرافي وفرض وقائع جديدة بالقوة.

حماس: تهجير غزة يتناقض مع أي مسار للسلام

وأوضح قاسم أن الدعوات الإسرائيلية لـ تهجير سكان غزة لا يمكن فصلها عن المشروع الاستيطاني، مشددًا على أن هذه المواقف تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض أي حديث عن حلول سياسية أو تهدئة مستدامة في المنطقة.

تعارض بين حكومة نتنياهو وخطة ترامب بشأن غزة

وأشار المتحدث باسم حماس إلى أن تصريحات كاتس تكشف التعارض الواضح بين مواقف حكومة بنيامين نتنياهو وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام، معتبرًا أن السياسات الإسرائيلية على الأرض تناقض الخطاب السياسي المعلن بشأن التهدئة والاستقرار.

حماس وتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد

وأكد قاسم أن استمرار الاحتلال في تبني سياسات التهجير والاستيطان سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، محملًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المواقف على الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة.

حماس تدعو لموقف دولي حازم ضد إسرائيل

ودعا المتحدث باسم حركة حماس المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء التصريحات والسياسات الإسرائيلية، والعمل على وقف أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض حلول قسرية، بما يضمن حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تفجير الأوضاع في المنطقة من جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.