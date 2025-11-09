ولي أمر تلميذ يتهم معلمًا بكسر ذراع ابنه في الفيوم

18 حجم الخط

أصيب تلميذ من الفيوم، في الصف السادس الابتدائي بكسر في ذراعه اليمني، ضربه مدرس بقطعة من الخشب بهدف تقويمه، بإحدي المدارس الخاصة التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

إصابة تلميذ بكسر في ذراعه

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثاني الفيوم، يفيد بأن ولي أمر الطالب حمزة احمد شعبان، 11 عاما، في الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة، حرر محضرا يتهم معلما بالمدرسة بإصابة ابنه بكدمات واشتباه بكسر في اليد اليمني إثر اعتداء المدرس عليه بقطعة من الخشب.

وعلى الفور تم نقل الطالب إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم والفحوصات الطبية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

