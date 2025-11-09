الأحد 09 نوفمبر 2025
محافظات

ولي أمر تلميذ يتهم معلمًا بكسر ذراع ابنه في الفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو
أصيب تلميذ من الفيوم،  في الصف السادس الابتدائي بكسر في ذراعه اليمني، ضربه مدرس بقطعة من الخشب بهدف تقويمه، بإحدي المدارس الخاصة التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

إصابة تلميذ بكسر في ذراعه

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثاني الفيوم، يفيد بأن  ولي أمر الطالب حمزة احمد شعبان، 11 عاما، في الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة،  حرر محضرا يتهم معلما بالمدرسة بإصابة ابنه بكدمات واشتباه بكسر في اليد اليمني إثر اعتداء المدرس عليه بقطعة من الخشب.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالفيوم

أبراج الحمام في الفيوم، حكايات لا تنتهي من رسل الغرام إلى تجارة رائجة

وعلى الفور تم نقل الطالب إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم والفحوصات الطبية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

