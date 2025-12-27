السبت 27 ديسمبر 2025
خارج الحدود

مقتل مدني وإصابة 16 آخرين في قصف روسي على كييف

أوكرانيا
أوكرانيا
أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، مقتل مدني واحد وإصابة 16 آخرين، جراء قصف روسي استهدف مناطق متفرقة من المدينة.

وأوضحت الإدارة أن القصف تسبب في أضرار بعدد من المباني السكنية والبنية التحتية، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والإسعاف هرعت إلى مواقع الاستهداف للتعامل مع المصابين واحتواء آثار القصف.

روسيا ضاعفت إنتاج الذخائر والأسلحة بأكثر من 22 مرة منذ 2022

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ضاعفت إنتاج الذخائر والأسلحة بأكثر من 22 مرة منذ 2022.

بوتين يحذر من تداعيات فشل محادثات السلام بشأن أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر، الأسبوع الماضي، من أن موسكو ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا إذا رفضت كييف وحلفاؤها الغربيون مطالب الكرملين في محادثات السلام.

وبحسب شبكة «العربية»، ذكر بوتين، خلال اجتماع سنوي مع كبار ضباط الجيش، أن موسكو تفضل تحقيق أهدافها و"اجتثاث الأسباب الجذرية للصراع" بالوسائل الدبلوماسية، لكن أضاف أنه "إذا رفض الجانب المعارض ورعاته الأجانب المشاركة في حوار موضوعي، ستحقق روسيا تحرير أراضيها التاريخية بوسائل عسكرية"، وفق تعبيره.

وتعتبر أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون أن أعمال روسيا تمثل انتهاكًا لسيادتها وعدوانًا غير مبرر.

وقال بوتين: إن الجيش الروسي أخذ المبادرة الاستراتيجية ويتمسك بها بقوة على طول الجبهة، وحذر من أن موسكو ستتحرك لتوسيع "منطقة أمنية فاصلة" على طول الحدود الروسية.

السيادة على مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية

يشار إلى أن روسيا تطالب بالسيادة على مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية وهو ما ترفضه كييف.

وأعلن الرئيس الروسي أن القوات المسلحة الروسية نجحت، خلال العام الجاري 2025، في تحرير ما يزيد على 300 بلدة ومركز سكني، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووصف بوتين التصريحات حول احتمال شن روسيا هجومًا على أوروبا بأنها "أكاذيب وخزعبلات".

وقال بوتين خلال الاجتماع الموسع لهيئة وزارة الدفاع الروسية: "في أوروبا يغرسون في أذهان الناس مخاوف بشأن حتمية الصدام مع روسيا ويرفعون درجة الهستيريا لديهم، بزعم ضرورة الاستعداد لحرب كبرى، لقد قلت مرارا وتكرارا هذا كذب وهذيان، هذيان محض".

التحذيرات الغربية المتكررة من تهديد روسي محتمل لدول أوروبا

وشدد الرئيس بوتين على أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، في إشارة إلى التحذيرات الغربية المتكررة من تهديد روسي محتمل لدول أوروبا.

يذكر أن التوترات بين موسكو والغرب تتصاعد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تواصل دول الناتو تعزيز استعداداتها الدفاعية على حدودها الشرقية، بزعم ردع أي هجوم روسي محتمل.

