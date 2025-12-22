الإثنين 22 ديسمبر 2025
خارج الحدود

موسكو تتهم كييف وداعميها بإفشال أي تقدم في الحوار الروسي-الأمريكي بشأن أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، إن أي زخم إيجابي يظهر في الحوار بين موسكو وواشنطن يقابَل بمحاولات تعطيل من جانب كييف والدول الداعمة لها، معتبرًا أن هذه التحركات تهدف إلى عرقلة فرص التهدئة والتوصل إلى تفاهمات سياسية.

محاولات أوكرانية-غربية لإجهاض التقارب الروسي الأمريكي

وأوضح فيرشينين أن أوكرانيا وحلفاءها يسعون بشكل متكرر إلى تقويض مسار الحوار الروسي-الأمريكي فور ظهور مؤشرات إيجابية عليه، مشيرًا إلى أن هذه الأطراف لا تُبدي رغبة حقيقية في دعم الحلول الدبلوماسية، وتفضل استمرار التوتر.

تقدم بطيء في المحادثات بين موسكو وواشنطن حول الملف الأوكراني

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية تشهد تقدمًا بطيئًا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن روسيا تلاحظ وجود قنوات تواصل لا تزال مفتوحة، رغم التعقيدات السياسية والضغوط الدولية.

الدبلوماسية الروسية بين فرص الحوار مع أوكرانيا واستمرار التعقيدات الدولية

وتأتي تصريحات فيرشينين في ظل مناخ دولي شديد التعقيد، حيث تحاول موسكو الحفاظ على مسار دبلوماسي مع واشنطن بالتوازي مع تصاعد الخلافات حول مستقبل النزاع في أوكرانيا ودور الأطراف الإقليمية والدولية فيه.

في وقت سابق، قال مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد: إن المفاوضات التي جرت في ميامي بشأن التسوية في أوكرانيا كانت "مثمرة وبناءة".

وأضاف ويتكوف: التسوية في أوكرانيا يجب ألا تقتصر على وقف الأعمال القتالية، بل أن تشكّل أساسا متينا لمستقبل مستقر.

